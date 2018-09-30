''Пополнил бригаду-200'': офицер ВСУ показал убитого наемника "Л/ДНР"

В зоне боевых действий на Донбассе был уничтожен очередной российский наемник, воевавший за террористов "Л/ДНР", выходец из Свердловской области РФ Руслан Абикенов.

Фото погибшего оккупанта обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Facebook. По его информации, российский наемник был ликвидирован 23 сентября 2018 года.

Как отметил украинский офицер, "200-я бригада пополнилась очередным бойцом".

"Абикенов Руслан "Танкист", Верхняя Пышма. Все будет Украина и победа за нами!" – написал Штефан.

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото еще нескольких террористов, погибших на Донбассе 15 и 20 сентября, один из которых приехал из России.