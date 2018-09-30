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''Пополнил бригаду-200'': офицер ВСУ показал убитого наемника "Л/ДНР"

7.4тЧитать материал на украинском

В зоне боевых действий на Донбассе был уничтожен очередной российский наемник, воевавший за террористов "Л/ДНР", выходец из Свердловской области РФ Руслан Абикенов.

Фото погибшего оккупанта обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Facebook. По его информации, российский наемник был ликвидирован 23 сентября 2018 года.

Как отметил украинский офицер, "200-я бригада пополнилась очередным бойцом".

"Абикенов Руслан "Танкист", Верхняя Пышма. Все будет Украина и победа за нами!" – написал Штефан.

Новости
''Гражданская война'': офицер ВСУ показал убитого на Донбассе десантника России
''Пополнил бригаду-200'': офицер ВСУ показал убитого наемника "Л/ДНР"

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

''Пополнил бригаду-200'': офицер ВСУ показал убитого наемника "Л/ДНР"

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото еще нескольких террористов, погибших на Донбассе 15 и 20 сентября, один из которых приехал из России.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ЛНР
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Саймон
Саймон
На заметку ольгинским фекальные войскам:такие звери на Донбассе не водятся.
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Моня
Моня
Если герой погиб, то за ним уйдёт в небытие не меньше десятка майдаунских "свиноарыйцив".
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Саймон
Саймон
Моня, пока ихтамнеты дохнут,чего и тебе желаем
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Богдан Олег
Богдан Олег
Моня,а что ты до сих пор, даунисче,не в блиндаже под Горловкой?Или с биндероффцами воевать куда удобнее на обосцанном диване родного Мухосранска?
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Хорошо Без Лаптей
Хорошо Без Лаптей
Свердловская область РФ - это наверное одна из шахт Донбасса. У нас ведь хражданская война с шахтерами! Я прав, ебнутые кацапские тролли?
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Хорошо Без Лаптей, Нет плять у вас война с ядерными ракетами, современной авиацией и крылатыми ракетами. Рагуль ты в маму или папу тупой? Или в москальского алкаша, который зачал тебя в москальсеой сауне?
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