Пополнил ''200-х'': на Донбассе самоликвидировался российский террорист

Террорист "ДНР" Сергей Гордеев по прозвищу "Гордей" из Липецка (Россия) пополнил бригаду "200".
О смерти российского наемника сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо".
"В боевых действиях потерял ногу, собирал в сети ВК деньги на протез, писал, что после того, как стал инвалидом, все его бросили, забыли, а особенно братушане", — рассказал офицер.
Сергей Гордеев числится в базе "Миротворца" российским наемником и боевиком незаконных вооруженных формирований на территории Украины. Указано, что в бою потерял ногу.
Сергей Гордеев
Сергей Гордеев
"Миротворец"
Сергей Гордеев
"Миротворец"
Сергей Гордеев
"Миротворец"
Сергей Гордеев
"Миротворец"
Сергей Гордеев
"Миротворец"
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото нескольких террористов, погибших на Донбассе 15 и 20 сентября, один из которых приехал из России.
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