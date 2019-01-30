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Пополнил ''200-х'': на Донбассе самоликвидировался российский террорист

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Террорист "ДНР" Сергей Гордеев по прозвищу "Гордей" из Липецка (Россия) пополнил бригаду "200".

О смерти российского наемника сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо".

"В боевых действиях потерял ногу, собирал в сети ВК деньги на протез, писал, что после того, как стал инвалидом, все его бросили, забыли, а особенно братушане", — рассказал офицер.

Сергей Гордеев числится в базе "Миротворца" российским наемником и боевиком незаконных вооруженных формирований на территории Украины. Указано, что в бою потерял ногу.

Сергей Гордеев

Сергей Гордеев

Сергей Гордеев

Сергей Гордеев

"Миротворец"

Сергей Гордеев

Сергей Гордеев

"Миротворец"

Сергей Гордеев

Сергей Гордеев

"Миротворец"

Сергей Гордеев

Сергей Гордеев

"Миротворец"

Новости
''Бригада-200'' на Донбассе пополнилась'': опубликовано фото ''ихтамнета'' из России
Сергей Гордеев

Сергей Гордеев

"Миротворец"

Пополнил ''200-х'': на Донбассе самоликвидировался российский террорист

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото нескольких террористов, погибших на Донбассе 15 и 20 сентября, один из которых приехал из России.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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