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''Пополнение в бригаде 200'': офицер ВСУ показал фото убитого террориста ''ДНР''

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В понедельник, 1 октября, на Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР" Артем Сидоров ("Харзу").

Убитый сепаратист и соратник оккупантов был родом из города Селидово Донецкой области, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") на странице "Штирлиц-инфо" в Facebook.

Террорист Артем Сидоров

Террорист Артем Сидоров

Facebook "Штирлиц-инфо"

Террорист Артем Сидоров

Террорист Артем Сидоров

Facebook "Штирлиц-инфо"

"200 бригада 1 октября 2018 года пополнилась очередным бойцом, Сидоров Артем "Харза" из Селидово. Все будет Украина, и победа за нами!" — отметил он.

Новости
В ''бригаде-200'' пополнение: ВСУ дали жесткий отпор ''Л/ДНР'' на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Штефана, украинские войска в сентябре ликвидировали около 62 террористов "Л/ДНР" на Донбассе, еще около 126 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили девять террористов (суицид, нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни).

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолій Штефан
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРДНРтеррористы "ДНР"Вооруженные силы Украины
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Моня
Моня
Погиб славный защитник Донбасса! А у майдановского свинобыдла всё меньше шансов на "перемогу"..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохол хвалится, что убил хохла!!! Гениально! А так, на Украине нет гражданской войны...
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