''Пополнение в бригаде 200'': офицер ВСУ показал фото убитого террориста ''ДНР''

В понедельник, 1 октября, на Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР" Артем Сидоров ("Харзу").

Убитый сепаратист и соратник оккупантов был родом из города Селидово Донецкой области, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") на странице "Штирлиц-инфо" в Facebook.

Террорист Артем Сидоров Facebook "Штирлиц-инфо"

Террорист Артем Сидоров Facebook "Штирлиц-инфо"

"200 бригада 1 октября 2018 года пополнилась очередным бойцом, Сидоров Артем "Харза" из Селидово. Все будет Украина, и победа за нами!" — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Штефана, украинские войска в сентябре ликвидировали около 62 террористов "Л/ДНР" на Донбассе, еще около 126 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили девять террористов (суицид, нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни).