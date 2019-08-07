Попался сам: СБУ "накрыла" шпиона "ДНР"

Служба безопасности Украины задержала террориста "Л/ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, участник пророссийских незаконных вооруженных формирований – житель Краматорска, с 2015 года он воевал против Украины на стороне псевдореспублик.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й ОМБр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР".

Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе Пресса Украины

Правоохранители задержали террориста во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней).

"Документы" задержанного террориста ssu.gov.ua

Согласно законодательству, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

"Документы" задержанного террориста ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский журналист Денис Казанский поставил на место сторонников "Л/ДНР", которые утверждают, что так называемая помощь террористам от России сравнима с поддержкой Киева американцами.

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