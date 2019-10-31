Попался на "горячем": в НАБУ подтвердили задержание скандального лесника на Харьковщине

НАБУ подтвердило задержание руководителя государственного лесхоза "Гутянский" Виктора Сысу за попытку дать взятку детективу в $100 тысяч.

Как говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро, неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления.

Виктор Сыса gutjanskoe.com.ua

Задержание Сыса пресс-служба НАБУ

Задержание Сыса пресс-служба НАБУ

Задержание Сыса пресс-служба НАБУ

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября народный депутат Алексей Кучер сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы.

28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме руководителя государственного лесхоза "Гутянский" в Харьковской области Виктора Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины.

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