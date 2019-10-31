Главная Новости
31 октября • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Попался на "горячем": в НАБУ подтвердили задержание скандального лесника на Харьковщине

1.7т Читать материал на украинском

НАБУ подтвердило задержание руководителя государственного лесхоза "Гутянский" Виктора Сысу за попытку дать взятку детективу в $100 тысяч.

Как говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро, неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления.

Виктор Сыса

Виктор Сыса

gutjanskoe.com.ua

Задержание Сыса

Задержание Сыса

пресс-служба НАБУ

Новости
"Мы зависим от вас": Зеленский поставил НАБУ задачу по "посадкам"
Задержание Сыса

Задержание Сыса

пресс-служба НАБУ

Задержание Сыса

Задержание Сыса

пресс-служба НАБУ

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 октября народный депутат Алексей Кучер сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы.

  • 28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме руководителя государственного лесхоза "Гутянский" в Харьковской области Виктора Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Харьков
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel