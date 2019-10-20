Попались на деле Гладковского: НАБУ заподозрили в "сливах" государственных тайн

НАБУ заподозрили в прослушивании телефонных разговоров, которые содержат государственную тайну.

Об этом в телеграм-канале заявил журналист Владимир Бойко. По его словам, Бюро получило доступ к линиям правительственной связи в Госспецсвязи.

Бойко обратил внимание, что в суде над Олегом Гладковским прокурор зачитал выписку из протокола негласных следственных (розыскных) действий. По словам стороны обвинения, 6 марта 2017 Гладковский во время телефонного разговора с тогдашним министром обороны Степаном Полтораком пытался склонить его отозвать письмо, в котором предлагалось оставить без изменений постановление Кабмина по уровню локализации грузового автотранспорта для нужд ВСУ на уровне 60%.

"Гладковского это не устраивало, поскольку автомобили "Богдан 6317" имели степень локализации 26,4% и не могли быть включены в государственный оборонный заказ. На следующий день Гладковский позвонил заместителю министра обороны Игорю Павловскому и убедил его изменить позицию министерства", - передает Бойко.

По его словам, Гладковский не мог обсуждать этот вопрос по обычной мобильной связи, а исключительно по линии правительственной связи, по которой разрешается передавать информацию, содержащую гриф "секретно".

"Итак, НАБУ получило в Госспецсвязи доступ к линиям правительственной связи и прослушивает телефонные разговоры, содержащих государственную тайну", - заявил Бойко.

"Это очень интересно, поскольку директор НАБУ Артем Сытник и его первый заместитель Гизо Углава не только систематически передают в посольство США материалы уголовных производств, которые расследует НАБУ, но и носят своим кураторам из спецслужб США и Великобритании нерассекреченных протоколы НСРД. Поэтому возникает вопрос: передают ли Сытник и Углава иностранным спецслужбам также записи разговоров, которые высшие должностные лица Украины ведут по линиям правительственной связи АТС-100 и АТС-200?" - написал он.

Олег Гладковский УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении Гладковскому - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского - его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

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