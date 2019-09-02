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2 сентября • обновлено в 16:26
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Попали камнем в польского дипломата: во Львове произошло ЧП в школе

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Во Львове во время торжеств ко Дню знаний в школе №24 подростки попали камнем в представителя польского консульства.

Об инциденте, который произошел утром 2 сентября, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

По информации мэрии, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько предметов, предварительно - камней.

ZAXID.NET стало известно, что речь идет о детской игрушке "слайм" и камне, который и попал в представителя консульства.

Подростки бросили камни на линейке

Подростки бросили камни на линейке

Сразу после инцидента городской голова Андрей Садовый позвонил руководителю управления СБУ во Львовской области, и попросил немедленно отреагировать на эти события. "Сейчас совместно с правоохранителями проводится обследование района с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявил Садовый.

Директор школы Луция Ковальская рассказала, что предметы из окна бросили во время торжественной части.

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"Во время линейки из окна соседнего дома во двор школы, где проходили торжества, бросили по меньшей мере два предмета, один - это камень, а другой - пластическая масса. Были все службы, я написала заявление в правоохранительные органы по этому инциденту. За 20 лет, которые я здесь работаю, никогда такого не было. Бывало, что выбивали окна, но чтобы во время празднования что-то такое сделали - это впервые", - сообщила она.

Позже Нацполиция распространила официальное сообщение об этом инциденте, указав, что к хулиганскому поступку причастны двое 15-летних подростков. Один из них является учеником этой школы, а второй пришел к нему в гости. С родителями учеников проведут профилактическую беседу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Украине большинство школ отметили День знаний – начало нового учебного года.

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Место
Украина Львов
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