Попали камнем в польского дипломата: во Львове произошло ЧП в школе

Во Львове во время торжеств ко Дню знаний в школе №24 подростки попали камнем в представителя польского консульства.

Об инциденте, который произошел утром 2 сентября, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

По информации мэрии, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько предметов, предварительно - камней.

ZAXID.NET стало известно, что речь идет о детской игрушке "слайм" и камне, который и попал в представителя консульства.

Подростки бросили камни на линейке

Сразу после инцидента городской голова Андрей Садовый позвонил руководителю управления СБУ во Львовской области, и попросил немедленно отреагировать на эти события. "Сейчас совместно с правоохранителями проводится обследование района с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявил Садовый.

Директор школы Луция Ковальская рассказала, что предметы из окна бросили во время торжественной части.

"Во время линейки из окна соседнего дома во двор школы, где проходили торжества, бросили по меньшей мере два предмета, один - это камень, а другой - пластическая масса. Были все службы, я написала заявление в правоохранительные органы по этому инциденту. За 20 лет, которые я здесь работаю, никогда такого не было. Бывало, что выбивали окна, но чтобы во время празднования что-то такое сделали - это впервые", - сообщила она.

Позже Нацполиция распространила официальное сообщение об этом инциденте, указав, что к хулиганскому поступку причастны двое 15-летних подростков. Один из них является учеником этой школы, а второй пришел к нему в гости. С родителями учеников проведут профилактическую беседу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Украине большинство школ отметили День знаний – начало нового учебного года.

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