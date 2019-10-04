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4 октября • обновлено в 19:08
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"Попал в компанию к долбо*бам": Соколова едко высказалась о переговорах по Донбассу

2.2т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова в шутливой форме высказалась о "формула Штайнмайера", сравнив оккупированный Донбасс с героинщиком, который попал в плохую компанию.

Об этом она заявила в новом выпуске шоу "Вечер с Яниной Соколовой", опубликованном в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

После надписи на экране "Украина согласилась на формулу мистера Штайнмайера" Соколова начала:

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"То есть, мистер [вырезано] хочет, чтобы Украина превратилась в мать героинщика? Сынок, бери видак, бери вилки серебряные, пенсию мою бери. Я тебе тут в ложечке вкусненького разогрела. Влияй на мои решения и отношения с соседями…"

Янина Соколова

Янина Соколова

Скрин видео

После того, как голос за кадром послал "мать" на три буквы, ведущая сменила риторику.

"Только так не будет. Мама уже женщина опытная: может и ремня дать, и в угол поставить… Но мама все равно тебя любит, Донбасс. Ты просто запутался и попал в компанию к долбо*бам", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова публично унизила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева из-за его едких высказываний о приветствии ВСУ "Слава Украине!". Он сравнил его с лозунгом гитлеровских нацистов.

Также она разнесла пропагандиста за наглую ложь о войне на Донбассе, озвучив список зверств, которые осуществлялись на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса переговоры по Донбассу видео
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что у неё рот то постоянно открыт)))) Привычка?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
МОЛОДЧИНА , УМНИЦА !
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