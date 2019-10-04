Украинская журналистка Янина Соколова в шутливой форме высказалась о "формула Штайнмайера", сравнив оккупированный Донбасс с героинщиком, который попал в плохую компанию.

Об этом она заявила в новом выпуске шоу "Вечер с Яниной Соколовой", опубликованном в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

После надписи на экране "Украина согласилась на формулу мистера Штайнмайера" Соколова начала:

"То есть, мистер [вырезано] хочет, чтобы Украина превратилась в мать героинщика? Сынок, бери видак, бери вилки серебряные, пенсию мою бери. Я тебе тут в ложечке вкусненького разогрела. Влияй на мои решения и отношения с соседями…"

Янина Соколова Скрин видео

После того, как голос за кадром послал "мать" на три буквы, ведущая сменила риторику.

"Только так не будет. Мама уже женщина опытная: может и ремня дать, и в угол поставить… Но мама все равно тебя любит, Донбасс. Ты просто запутался и попал в компанию к долбо*бам", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова публично унизила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева из-за его едких высказываний о приветствии ВСУ "Слава Украине!". Он сравнил его с лозунгом гитлеровских нацистов.

Также она разнесла пропагандиста за наглую ложь о войне на Донбассе, озвучив список зверств, которые осуществлялись на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

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