"Поняла, что это начало войны!" Украинская разведчица рассказала эксклюзивные подробности о "мясорубке" в Донецке

Полицейская из Донецка, ставшая в 2014 году разведчицей в добровольческом батальоне МВД с позывным "Светлячок", поделилась воспоминаниями о фронтовых буднях.

В интервью "Фактам" девушка рассказала о "мясорубке" на центральной площади Донецка, которую пять лет назад участники пророссийского митинга устроили участникам митинга украинского.

"Подойдя к площади, увидела, что милиция взяла в кольцо людей с украинскими флагами, а активистов-патриотов, уже грузили в автозаки. Милиционеры не пропускали меня за оцепление. Я видела, как из-за памятника Ленину вышла толпа мужиков с георгиевскими ленточками, напавших на убегавших участников украинского митинга и избивавших их цепями, палками, битами. Я в ту ночь не пострадала, но поняла, что это начало войны и оккупанты уже здесь", - отметила она.

"Светлячок" Факты

Тогда, по словам "Светлячка", она с единомышленниками стала переписывать номера российских автобусов и машин, которые привозили "массовку" на акции участников "русской весны" в Донецке, и места их сбора.

"Все это передавали и на горячую линию "Майдан-SOS", и в главк СБУ в Киеве. Не знаю, нужно ли это было тем, кому передавали. Но мы считали важным фиксировать факты российской агрессии в Донецке", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Бородай заговорил о захвате новых украинских территорий.

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