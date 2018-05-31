История с Бабченко дала миру важное доказательство – Илья Пономарев

Комментируя историю с "убийством" и эффектным "воскрешением" российского журналиста Аркадия Бабченко, одиозный политик Владимир Жириновский сделал заявление по поводу российских оппозиционеров, переехавших в Украину.

В частности, он сказал: "На месте остальных русских политических беженцев, например, Ильи Пономарева, я бы задумался, безопасно ли им оставаться в Киеве".

С просьбой оценить сей месседж OBOZREVATEL обратился к российскому оппозиционному политику Илье Пономареву.

В блиц-интервью он поделился своим мнением о спецоперации СБУ, о роли в ней Аркадия Бабченко, а также оценил актуальные угрозы – для Бабченко и для себя.

Радио Свобода

- Считаете ли вы, что вам действительно опасно оставаться в Украине, как об этом говорит Жириновский?

- Как вы знаете, у меня с Владимиром Вольфовичем трогательные отношения. Он был формальным инициатором дела "Сколково".

Но самое интересное, что обычно Жириновский говорит то, что думает Кремль, поэтому я воспринимаю это как конкретную угрозу с их стороны.

Но вряд ли это может как-то повлиять на мой образ жизни и место расположения. Я изначально принимал решение уехать в Украину, понимая, что это не является простой прогулкой.

- Поступали ли вам угрозы за время вашего пребывания в Украине? Если да, то какие? Когда? Много ли их было? Какие меры вы предпринимали, чтобы обезопасить себя?

- Всякий треп постоянно приходит. И через соцсети, и в виде телефонных сообщений…

- Вам пишут SMS с угрозами?

- Да, бывает.

- От кого?

- От каких-то троллей. Но я не считаю, что к этому стоит относиться чересчур серьезно. Таких сообщений вагон. Это та атмосфера, которая сейчас создана в России – поиска националпредателей. Какое-то количество дезадаптивных людей на это ведется. Я не думаю, что это является чем-то системным.

А вот тот факт, что перед всей этой историей с Бабченко у нас была информация, очень важен. Ведь те товарищи, которых повязали, вербовали людей в АТОшной среде. У меня была информация о том, что такое происходит, и к этому я отнесся гораздо более серьезно, чем к разным пустым угрозам.

Поэтому я, конечно, очень рад той операции, которая закончилась в связи с поимкой преступников.

- Кстати, как вы расцениваете историю с Бабченко? Прав ли сам Бабченко, что поступил именно так? Можно ли это назвать триумфом СБУ?

- Я считаю, что это абсолютный триумф. Я полностью согласен с Бабченко, и на его месте поступил бы точно так же.

В основном его критикуют оттого, что его считают журналистом, но на самом деле Аркадий все-таки не совсем журналист. Он в большей мере общественный деятель и писатель. Это все равно что называть журналистом его строгого антипода – Захара Прилепина.

Это не журналистская, это общественная деятельность.

Facebook Аркадий Бабченко

Конечно, журналист не должен принимать участия в таких вещах, потому что это подрывает к нему профессиональное доверие как к источнику информации.

Журналист всегда должен быть нейтрален и не участвовать в процессе. Но общественный деятель, писатель вполне может это делать.

И самое важное – я считаю, что в результате всех этих действий уровень моей безопасности и многих моих других товарищей, уехавших из России и находящихся не только в Украине, но и в других странах мира, вырос.

И за это мы должны Аркадию прощать многие вещи.

- Тем не менее, вы считаете, что Аркадий этим своим поступком в какой-то мере дискредитировал себя в качестве журналиста?

- Это поступок не журналиста – это поступок политического и общественного деятеля. У меня здесь нет полутонов. Я оцениваю его безусловно позитивно, понимая, почему его критикуют представители журналистского сообщества.

Но я считаю, что его не надо воспринимать в контексте журналистики.

- Что касается безопасности Аркадия – считаете ли вы, что угроза его жизни возросла?

- Мне кажется, что сейчас она есть. Прямая. Потому что они сделали действительно очень важную и серьезную историю, которая стала большим ударом, большой оплеухой для российских спецслужб и всей этой кремлевской банды.

Фактически они доказали, как Кремль институционально занимается заказными убийствами за рубежом.

Конечно, за этим может последовать какая-то месть. Очень надеюсь, что в этом СБУ тоже отдает себе отчет, и будет хорошо присматривать за Аркадием.

- То есть вы считаете, что Бабченко все-таки следует оставаться в Украине, и что это именно та страна, в которой он может дожить до 96 лет, как сказал сам Аркадий?

- (смеется) Я очень надеюсь, что он проживет до 196 лет.

Он был военным корреспондентом, он человек боевой, он привык к риску, привык к пулям, привык к опасности. Он осознанно приехал в Украину, понимая, что он едет на фронт.

С одной стороны, Бабченко абсолютный пацифист – воинствующий пацифист. Но, с другой стороны, он совершенно не боится этой опасности, он вызывает огонь на себя. И с моей точки зрения, это вызывает только дополнительное уважение.

Delfi

- Пытались ли лично вас завербовать российские или какие-либо другие спецслужбы?

- Российские спецслужбы пытались когда-то давно, очень давно.

- Еще до вашего переезда в Украину, до истории с Крымом?

- Даже до моего избрания депутатом Государственной Думы. Но им это не удалось. Это была очень веселая история. Когда-нибудь я о ней расскажу в мемуарах.

- Какие у вас планы в Украине? Как долго вы собираетесь здесь пробыть? Собираетесь ли вернуться в Россию? Если да, то когда и при каких обстоятельствах? Когда вы последний раз были в РФ?

- Собираюсь находиться в Украине ровно столько, сколько нужно для смены власти в России и наступления мира между нашими странами.

В РФ был в 2014 году. С того времени меня сначала не пускали назад, потом заочно арестовали. В Украине занимаюсь инвестициями в энергетику - она ключевой фактор благосостояния украинцев и ключевое же оружие Кремля против вас и остальной Европы.