"Помогут в расследовании": Зеленский обсудил с Помпео катастрофу МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор о катастрофе самолета МАУ в Иране.

О его результатах глава государства рассказал на своей странице в Twitter, поблагодарив американского политика за поддержку Украины.

"Имел разговор с секретарем Помпео. Благодарен за сочувствие американскому народу и ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Данные, полученные от США, содержат важную информацию, которая поможет в расследовании", – написал Зеленский.

В свою очередь Помпео также написал твит об итоге переговоров. Он выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров фатального рейса и пообещал украинской стороне помощь.

"Поговорил с президентом Украины Зеленским. Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Украинских международных авиалиний". Готовы предложить нашу поддержку и помощь в продолжающемся расследовании", – написал Помпео.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.