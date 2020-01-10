"Помогут в расследовании": Зеленский обсудил с Помпео катастрофу МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор о катастрофе самолета МАУ в Иране.

О его результатах глава государства рассказал на своей странице в Twitter, поблагодарив американского политика за поддержку Украины.

"Имел разговор с секретарем Помпео. Благодарен за сочувствие американскому народу и ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Данные, полученные от США, содержат важную информацию, которая поможет в расследовании", – написал Зеленский.

Зеленский и Помпео

В свою очередь Помпео также написал твит об итоге переговоров. Он выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров фатального рейса и пообещал украинской стороне помощь.

"Поговорил с президентом Украины Зеленским. Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Украинских международных авиалиний". Готовы предложить нашу поддержку и помощь в продолжающемся расследовании", – написал Помпео.

Мав розмову з @SecPompeo. Вдячний за співчуття американського народу й цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні. – Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2020

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation. – Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что американская сторона передала Украине важные данные, необходимые для расследования крушения самолета МАУ в Иране.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

В свою очередь Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

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