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10 января • обновлено в 16:39
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"Помогут в расследовании": Зеленский обсудил с Помпео катастрофу МАУ

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Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор о катастрофе самолета МАУ в Иране.

О его результатах глава государства рассказал на своей странице в Twitter, поблагодарив американского политика за поддержку Украины.

"Имел разговор с секретарем Помпео. Благодарен за сочувствие американскому народу и ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Данные, полученные от США, содержат важную информацию, которая поможет в расследовании", – написал Зеленский.

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Зеленский и Помпео

Зеленский и Помпео

В свою очередь Помпео также написал твит об итоге переговоров. Он выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров фатального рейса и пообещал украинской стороне помощь.

"Поговорил с президентом Украины Зеленским. Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Украинских международных авиалиний". Готовы предложить нашу поддержку и помощь в продолжающемся расследовании", – написал Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что американская сторона передала Украине важные данные, необходимые для расследования крушения самолета МАУ в Иране.

  • Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • В свою очередь Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Майк Помпео Владимир Зеленский
Место
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ох как лезут америкосы во все дыры со своим расследованиями, всем предлагают.... Точно, они сбили Боинг - думали иранский! Это у них не первый!
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Mega Death
Mega Death
Они(американцы) и с МН-17 помогли))) До сих пор никто снимков со спутника не увидел)) Только вот теперь парламент Нидерландов вдруг решил обязать комиссию расследующую катастрофу , рассмотреть версию причастности Украины к этому)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Mega Death, Да не переживай ты так. В марте месяце на суде все услышишь и увидешь и фото и все доказательства, тебе покажут и тех кто обломки охранял сбитого Боинга.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Поддержым. Если чо, в ООН пробирочкой с топливом для российской ракеты помешем. Схавают, не сцыте. Вы же наше мясо в борьбе с Россией, как мы без вас, втирал Миха Помпэо доверчивому Янелоху.
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Mega Death
Mega Death
Pavlov Dmitry, А сколько уже xoxлов свалило из самой счастливой страны?)))
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