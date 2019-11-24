"Поможет только молитва": Кулеба впервые вышел на связь после ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба, который попал в ДТП со своими детьми, впервые вышел на связь после аварии.

Он сообщил, на своей странице в Facebook, что находится в больнице вместе с сыновьями.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание", — написал он в соцсети.

Николай Кулеба facebook.com/KulebaMykola

Также Кулеба поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", — отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию в поселке Чабаны под Киевом. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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