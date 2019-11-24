Главная Новости
24 ноября • обновлено в 22:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Поможет только молитва": Кулеба впервые вышел на связь после ДТП

1.7т
Читать материал на украинском

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба, который попал в ДТП со своими детьми, впервые вышел на связь после аварии.

Он сообщил, на своей странице в Facebook, что находится в больнице вместе с сыновьями.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание", — написал он в соцсети.

Николай Кулеба

Николай Кулеба

facebook.com/KulebaMykola

Новости
Кулеба разбился на "проклятом" перекрестке: что там творится

Также Кулеба поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", — отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию в поселке Чабаны под Киевом. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Николай Кулеба Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Вадим
Харченко Вадим
Зараз начне нити,що він не винен..ха-ха-ха-ха..А Дронову 10 років дали..За те що поїхав на жовтий..Жаль вибл..ки цього придурка вижили..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Аллах Акбар или по-другому ? Господи научи водить машину
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги