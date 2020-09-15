Помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении: он заявил в суде, что невиновен

Помощнику народного депутата Александра Юрченко Ивану Фищенко сообщили о подозрении в пособничестве в получении депутатом взятки в размере $13 тысяч.

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В Высший антикоррупционный суд направили материалы об избрании ему меры пресечения.

"Детективами НАБУ по согласованию прокуроров САП сообщено о подозрении помощнику народного депутата, который выступил посредником в получении $13 тысяч за внесение предложений к законопроекту, касающемуся переработки твердых бытовых отходов, и подстрекательстве относительно предоставления 200 тысяч долларов неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов – членов Комитета для поддержки указанных поправок", – сказано в сообщении.

Сам Фищенко заявил, что не считает себя виновным.

"В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виновным 100 процентов", – сказал Фищенко журналистам в помещении суда, где ему избирали меру пресечения.

В случившемся он обвиняет сотрудников НАБУ.

"Позиция НАБУ мне понятная. Сытника скоро могут снять и они по-всякому пытаются показать, что что-то делают", – сообщил помощник нардепа.

Также он добавил, что у него нету пяти миллионов гривен, чтобы внести залог.

Прокурор просил применить к Фищенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн 658 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко. Как сообщил исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос, помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В НАБУ опубликовали новые пленки разговоров с нардепом Александром Юрченко и его посредником по вопросу получения взятки за законопроект об отходах. Произошло это спустя буквально пару часов после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для вручения подозрений недостаточно оснований.

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