Помощника Зеленского уличили в связях с другом Путина

Помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который считается главным переговорщиком с Западом и Россией, уличили в связи с Россией.

Как сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях", он имеет деловые отношения с гражданином России, приближенным к российской властной верхушке.

Андрей Ермак и Рахама Емануилов являются совладельцами двух украинских фирм: ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.", о чем свидетельствует официальный реестр юридических лиц.

Рахамиму Емануилову 70 лет, он ученый, общественно-политический деятель и бизнесмен в России. Он является бенефициаром фирмы "Интерпромторг" (Москва), которая числится среди основателей российского "Интерпромбанк". Еще одним акционером этого банка является член партии "Единая Россия", член Совета Федерации, сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Он считается самым богатым сенатором России.

Среди членов совета директоров "Интерпромбанк" – Иван Садчиков, который является первым заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько и фигурантом скандала с Настей Рыбкой.

Также партнер Ермака Рахама Емануилов входит в московскую общину горских евреев, членом которой является однокурсник Владимира Путина Ильгам Рагимов.

"Рахама Емануилов – старый знакомый моего отца. Они познакомились, когда мой отец работал в Афганистане. Отец работал в посольстве СССР в Афганистане: поехал туда возглавлять команду советских специалистов по профтехобразования. 20 лет назад, в 1999 году, Рахама Емануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по торговле. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад – я приветствовал его по телефону с днем ​​рождения", – прокомментировал расследование сам Ермак.

В то же время, как сообщают журналисты "Схем", они проанализировали финансовые отчеты обеих компаний, в которых Андрей Ермак и гражданин России Рахама Емануилов – до сих пор соучредители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак скрыл в декларации свою гражданскую супругу Наталью Лавренюк, владеющую частью нефтяного бизнеса в России совместно с Оксаной Марченко и ее мужем Виктором Медведчуком.

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