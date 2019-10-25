Помощник Путина тайно приехал в "ДНР"

Помощник президента РФ Владислав Сурков прибыл с тайным визитом в захваченный террористами украинский Донецк.

Об этом сообщил "депутат" "ДНР" Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале. Информацию подтвердил ряд других источников.

"Судя по тому, что кроме информации о посещении "ДНР" В.Ю. больше ничего не просочилось – среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины", – сообщил он.

В то же время канал "Охранитель" сообщил о визите "специалиста по информационным войнам" Андрея Манойло.

"Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в "ДНР" известный в определенных кругах как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло", – говорится в сообщении.

Здесь же добавили, что, с кем встречался Владислав Юрьевич, кроме главаря "ДНР", пока неясно.

Владислав Сурков КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист, бывший узник Кремля Владимир Фомичев заявил, что Сурков отдает прямые приказы главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину.

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