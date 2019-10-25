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25 октября • обновлено в 09:20
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Помощник Путина тайно приехал в "ДНР"

4.1т Читать материал на украинском

Помощник президента РФ Владислав Сурков прибыл с тайным визитом в захваченный террористами украинский Донецк.

Об этом сообщил "депутат" "ДНР" Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале. Информацию подтвердил ряд других источников.

"Судя по тому, что кроме информации о посещении "ДНР" В.Ю. больше ничего не просочилось – среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины", – сообщил он.

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В то же время канал "Охранитель" сообщил о визите "специалиста по информационным войнам" Андрея Манойло.

"Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в "ДНР" известный в определенных кругах как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло", – говорится в сообщении.

Здесь же добавили, что, с кем встречался Владислав Юрьевич, кроме главаря "ДНР", пока неясно.

Помощник Путина тайно приехал в "ДНР"
Помощник Путина тайно приехал в "ДНР"
Владислав Сурков

Владислав Сурков

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист, бывший узник Кремля Владимир Фомичев заявил, что Сурков отдает прямые приказы главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину.

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Персоны
Владислав Сурков Владимир Путин
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Весь списочный состав украинского националистического полка «Азов» оказался выложен в Тelegram. С данной информацией (включая паспортные данные) может ознакомиться любой желающий.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Почему тайно если о визите сообщили?
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