Помогите найти негодяя: избившего ветерана АТО блогера объявили в розыск

Полиция объявила в розыск блогера из Бердичева Хмельницкой области Артура Сороченко, который в июле 2019 года жестоко избил ветерана АТО, доказывая, что Россия якобы не воюет на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook.

"Напомним, что в июле текущего года социальные сети и СМИ облетело позорное видео, на котором блогер из Бердичева Артур Сороченко откровенно на камеру издевается над участником АТО, оскорбляет и бьет его. Ролик был снят таким образом, что трудно было определить, в каком месте это происходит, к тому же, никаких заявлений о подобном правонарушении в области зарегистрировано не было", – сказано в сообщении

Блогер избил ветерана АТО Скриншот из видео

Отмечается, что детективы из Хмельницкого отдела полиции, внимательно изучив видеоматериалы и сопоставив факты, выяснили, что событие происходило в Хмельницком и сразу начали уголовное производство.

Правоохранители разыскали потерпевшего и уговорили написать заявление о нападении.

"Далее детективы собрали доказательную базу и добились, чтобы блогеру заочно объявили подозрение и суд дал разрешение на его задержание. Сейчас гражданин Артур Сороченко, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, официально объявлен в розыск", – рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре маршрутчик унизил бойца АТО, отказав ему в проезде по льготному удостоверению.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал