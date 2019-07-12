"Помогите!" Арестован украинец, создавший портрет Путина из гильз

В Кении арестовали украинского художника Даниэля Грина, который является соавтором знаменитого портрета президента России Владимира Путина из гильз.

Об этом сообщила украинская художница и арт-партнер Грина Дарья Марченко на своей странице в Facebook. Она попросила о помощи.

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"Помогите! Сегодня арестовали в Кении Даниэля Грина. Моего арт-партнера, соавтора всемирно известных проектов "Лицо войны" (Путин из гильз), "Пять первоэлементов войны" и других. Задержали, когда Даня пришел за информацией о новой визе", – сообщила Марченко.

По ее словам, их работа принесла не только известность, но и 2 года преследований и массу проблем.

"Я и его семья требуем освободить художника! Просим о поддержке любого рода и публичном содействии", – написала она.

"Лицо войны" ФБ Грина

Даниэль Грин ФБ Грина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на международной выставке фотографий "Пять ужасов войны" в Нью-Йорке была выставлена картина украинских художников Дарьи Марченко и Даниэля Грина "Лицо войны" – портрет президента России Владимира Путина из гильз.

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