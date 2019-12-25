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25 декабря • обновлено в 18:15
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В Украине раскрыли масштабную схему "откатов": попались сотрудники СБУ

9.3т
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Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему "откатов" сотрудниками Службы безопасности Украины и государственного предприятия стратегического значения "Артемсоль".

Деньги систематически требовали с предпринимателей за обеспечение побед в тендерах. Злоумышленников поймали "на горячем" во время передачи 540 тысяч гривень, сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленников поймали "на горячем"

Злоумышленников поймали "на горячем"

Телеграм-канал "Темный рыцарь"

Ранее правоохранители задукоментировали факт вымогательства и получения 8 500 $ через заместителя начальника одного из отделений Управления СБУ в Запорожской области.

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В преступных схемах также участвовали заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и ряд должностных лиц "Артемсоль".

Сотрудники СБУ были задержаны, сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности работников предприятия "Артемсоль".

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности

Пресс-служба ГБР

Их поймали во время передачи 540 тысяч гривень

Их поймали во время передачи 540 тысяч гривень

Пресс-служба ГБР

В схемах участвовали сотрудники СБУ

В схемах участвовали сотрудники СБУ

Телеграм-канал "Темный рыцарь"

Сотрудников СБУ задержали

Сотрудников СБУ задержали

Телеграм-канал "Темный рыцарь"

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении взяток начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, Крыму и в городе Севастополь.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
Служба безопасности Украины Артемсоль взятка
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
мелочишко...Петю лучше тряхните. И панамский офшор, оформленный как раз вместе с Илловайским котлом, и реверсные схемы по газу...вот где можно многие проблемы решить для бюджета...
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Франко Иван
Франко Иван
Сорвать погоны , лишить званий , уволить по служебному несоответствию , отобрать все... , вытереть ноги об них и... судить открытым судом этих скотов...! Точка...!
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Неужели
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