В Украине раскрыли масштабную схему "откатов": попались сотрудники СБУ

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему "откатов" сотрудниками Службы безопасности Украины и государственного предприятия стратегического значения "Артемсоль".

Деньги систематически требовали с предпринимателей за обеспечение побед в тендерах. Злоумышленников поймали "на горячем" во время передачи 540 тысяч гривень, сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленников поймали "на горячем" Телеграм-канал "Темный рыцарь"

Ранее правоохранители задукоментировали факт вымогательства и получения 8 500 $ через заместителя начальника одного из отделений Управления СБУ в Запорожской области.

В преступных схемах также участвовали заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и ряд должностных лиц "Артемсоль".

Сотрудники СБУ были задержаны, сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности работников предприятия "Артемсоль".

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности Пресс-служба ГБР

Их поймали во время передачи 540 тысяч гривень Пресс-служба ГБР

В схемах участвовали сотрудники СБУ Телеграм-канал "Темный рыцарь"

Сотрудников СБУ задержали Телеграм-канал "Темный рыцарь"

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении взяток начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, Крыму и в городе Севастополь.

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