Помогал захватывать Крым и Донецк: рассекречен опасный чеченец-агент ГРУ

Контрразведка СБУ разоблачила одну из ключевых фигур российской оккупации – представителя ГУ ГШ ВС РФ, который сыграл заметную роль в повышении боеспособности подконтрольных Российской Федерации незаконных вооруженных формирований – Бислана Елимханова.

Как сообщает ТСН, он принадлежит к тем немногочисленным чеченцам, которые с самого начала кровавых событий в этой республике находились исключительно на стороне федеральных войск и спецслужб Российской Федерации. Еще в 90-х годах русское ГРУ сформировало из преданных местных жителей отряд специального назначения, который провел в Чечне целый ряд спецопераций по ликвидации сопротивления правительственным силам РФ.

"В 2014 году во главе отдельного отряда "зеленых человечков" он принимал активное участие в аннексии Крыма. А в мае этого же года появился в Донецкой области во главе подразделения ГРУ, укомплектованного лично преданными ему соотечественниками из числа опытных бойцов бывшего чеченского спецбатальона "Запад", — говорится в сообщении.

Сначала "Лавина" выполнял функции военного советника известного командира боевиков в Горловке — агента ГРУ Игоря Безлера ("Беса"), но в июне 2014 года начал выполнять более серьезные задачи Кремля. Фактически, Елимханов лично координировал нелегальный ввоз на территорию Украины тяжелого вооружения — танков, реактивных систем залпового огня "Град", гаубиц, самоходных артиллерийских установок. Именно летом того года такое вооружение появилось в отряде Безлера в Горловке, формированиях "Кальмиус" и "Оплот" в Донецке, батальоне боевиков "Заря" в Луганске (последний возглавлял будущий "глава ЛНР" Плотницкий).

Бислан Елимханов СБУ

Перевозки вооружения осуществлялось в ночное время, через слабоконтролированные украинскими пограничниками участки местности в Донецкой (Амвросиевский район) и Луганской (Краснодонский и Суходольский районы) областях. Для успешного выполнения этих задач "Лавина" привлекал местных контрабандистов, которые давно сотрудничали с российскими спецслужбами. Сопровождение грузов осуществляли исключительно люди Елимханова.

В этой деятельности "Лавина" подчинялся напрямую руководству ГРУ ГШ ВС РФ и выполнял исключительно его задачи. Установлено, что его группа привлекалась к осуществлению точечных артиллерийских ударов по силам ВСУ на наиболее проблемных участках фронта (преимущественно, с использованием установок "Град").

Пока Елимханов пребывал в Украине, он не допускал разглашения собственной фамилии. Даже наиболее близкие боевики вроде "Беса" знали лишь его имя и позывной. "Лавина" также избегал любых контактов с земляками-"кадыровцами", которые наводнили Донбасс в 2014 году и, по имеющимся данным, упорно разыскивали Елимханова по поручению главы Чечни.

После фактического завершения российской оккупации Донбасса в сентябре 2014 года, "Лавина" занял пост советника "министра обороны ДНР", которым стал Безлер и непродолжительное время координировал деятельность всех вооруженных формирований самопровозглашенной "республики". В ноябре 2014 года "Лавина" был отозван руководством ГРУ в РФ.

В 2016 году ряд российских СМИ сообщили, что чеченский батальон спецназначения "Запад", который ранее возглавлял Елимханов, был переброшен в Сирию. При этом, среди боевиков "ДНР" ходили слухи о пребывании в этой стране самого "Лавины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что Российской Федерации удалось оккупировать Крым благодаря поддержке "воров в законе".

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