Помогал полицейский: найден заказчик поджога авто журналистки "Радио Свобода"

Служба безопасности Украины установила личность заказчика поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

Как сообщает пресс-служба СБУ, подозреваемый является жителем Львова, ранее судим, известен в уголовном мире по контрабандным схемам и хищению топлива с Львовской железной дороги (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Подожженное авто журналистки Галины Терещук

По версии следствия, к организации поджога он привлекал сотрудника Франковского отделения Национальной полиции во Львовской области.

"Полицейский подобрал исполнителя и передал деньги за выполненную “работу”. Сейчас возможный организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщено о подозрении и объявлено в международный розыск. Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Работнику полиции – ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – уточнили в СБУ.

Предварительно действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК.

Задержание подозреваемого в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января стало известно о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Им оказался студент, гражданин Молдовы.

Авто журналистки подожгли в ночь на 30 января во Львове. Предполагается, что это может быть связано с расследованиями Терещук о местной власти и полиции.

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