"Помогайте нам с Небесного войска": 10 историй и фото героев, погибших в октябре

Октябрь на восточном фронте для Украины ознаменовался не только началом отвода украинских войск вблизи Золотого-4, но и продолжением войны. Защищая Украину, в этом месяце на Донбассе смертью храбрых пали 10 наших соотечественников. Самому младшему из погибших героев было всего 22 года, самому старшему – 41. У кого-то из них была большая семья, кто-то был сиротой. Кто-то женился за считанные недели до гибели, а кто-то – так и не успел найти свою любовь...

OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто отдал жизнь на войне за независимость и почтить память павших героев.

Юрий Тышик, 14 ОМБр, 28 лет

Юрий Тышик

Юрий Ярославович Тышик родился в селе Межевое Старовижевского района Волынской области в 1991 году.

Перед тем, как отправиться на войну, ездил на заработки в Польшу. В 2016-м году проходил службу в 93 ОМБр. Летом 2019-го подписал контракт с 14 ОМБр. Служил старшим солдатом 2-го мехбатальона.

Погиб 3 октября в Луганской области на блокпосту от смертельного пулевого ранения, нанесенного враждебным снайпером.

В целом в тот день в зоне проведения ООС было зафиксировано 40 обстрелов со стороны российско-террористических войск.

"Он был искренним, он был настоящим... Он стремился к миру и для этого боролся за победу. Он отдал свою жизнь за то, что во что верил – за Украину, за свободу и честь украинского народа... Юрий погиб... Не стало одного из лучших сыновей нашей земли. Ему было всего 28. И навсегда останется. Покойся с миром, брат. И помогай нам с Небесного войска. Мы не простим. Смерть врагам!", – написали побратимы Юрия на официальной странице 14 ОМБр.

"Родненький мой, ты в моем сердце навсегда, оставил меня одну – и больше не скажешь: "привет, малышка"... Мне так тебя не хватает, милый мой", – написала жена воина Наталья.

Похоронили Юрия Тышика 6 октября в родном селе.

У героя остались жена и маленький сын.

Олег Ременный, 1 ОТБр, 33 года

Олег Ременный

Олег Владимирович Ременный родился 10 декабря 1985 года в городе Шпола Черкасской области.

На службу по контракту поступил 13 мая 2017 года.

Старший солдат, механик-водитель взвода разведки разведывательной роты 1 отдельной танковой Сиверской бригады.

Погиб 4 октября на одной из передовых позиций под Марьинкой во время вражеского обстрела из РПГ и стрелкового оружия.

В целом в тот день было зафиксировано 32 обстрела со стороны российско-террористических войск.

"Олег Ременный был на самом деле Героем – не словами, а делом. Он доказал, что является патриотом, который любит свой народ и свою страну, не жалея себя, выполнял поставленные боевые задачи. Был настоящим мужчиной, которым могут гордиться родные. Особенно – его мать", – отметил во время прощания с Олегом командир разведывательной роты 1 отдельной танковой Сиверской бригады Олег Обурко.

У героя остались мать, брат, жена и дочь.

Иван Дейкун, 28 ОМБр, 41 год

Иван Дейкун

Иван Викторович Дейкун родился 23 июля 1978 в городе Новоукраинка Кировоградской области.

Работал на аграрных предприятиях. С 27 апреля 2018 года служил по контракту в 179 ОНТЦ войск связи, затем – в Новоукраинском райвоенкомате радиотелефонистом узла связи и телеформатизации.

В зоне проведения ООС служил больше года. Выполнял задачи в составе 28 ОМБр, в частности, в районе Новотроицкого, Богдановки и Мариуполя.

Старший солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 1-го мехбатальона 28 ОМБр.

Погиб 6 октября во время пулеметного обстрела, который враг вел в сторону Красногоровки со стороны Петровского района Донецка. Несколько пуль калибра 7,62 попали воину в грудь и вызвали сильное кровоизлияние в легкие. Умер Иван Дейкун в реанимобиле, через несколько минут после ранения – от болевого шока и обильной кровопотери.

У погибшего героя остались мать, жена и 16-летний сын.

Юрий Волк, 36 ОБМП, 22 года

Юрий Волк

Юрий Владимирович Волк родился 10 сентября 1997 года в селе Себино Новоодесского района Николаевской области в многодетной семье. В 2014 году окончил школу.

27 октября 2017-го был призван на срочную службу. Отслужив, подписал контракт с ВСУ и отправился на Донбасс в составе 36 ОБМП.

В 2018 году получил серьезное ранение. Но после лечения вернулся на фронт.

10 октября погиб вблизи Водяного от смертельного пулевого ранения. Вражеский снайпер попал украинском воину в шею.

В тот день позиции ВСУ в районе Водяного враг обстреливал из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. Всего за сутки было зафиксировано 13 обстрелов.

У погибшего героя остались родители и семеро братьев и сестер.

Вячеслав Кубрак, 36 ОБМП, 33 года

Вячеслав Кубрак

Вячеслав Анатольевич Кубрак родился 11 апреля 1986 года в селе Миролюбовка Нововоронцовского района Херсонской области.

Принимал участие в миротворческой миссии в Косово и в составе инженерно-саперного отряда 17 ОТБр ликвидировал последствия взрывов на 61-м арсенале ВСУ в Лозовой на Харьковщине после пожаров, случившихся там в 2008 году. Тогда же получил контузию.

Во время оккупации Крыма Российской Федерацией служил на полуострове в 36 отдельной бригаде береговой охраны в Перевальном. Вместе с 140 побратимами из 900 военнослужащих бригады вышел на материковую часть Украины.

С сентября 2014-го выполнял боевые задачи на Приазовье, в частности, в районе Гранитного, Лебединского. Был командиром инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В июле этого года Вячеслав Кубрак женился.

8 октября во время проведения инженерной разведки в зоне проведения ООС подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Получил многочисленные минно-осколочные ранения.

Врачи Днепровской областной больницы имени Мечникова 3 суток боролись за жизнь воина. Но 11 октября в 6.45 он умер.

"Мой Славик был ангелом на земле – честный, искренний, добрый, надежный, мы так долго искали друг друга, сегодня ровно три месяца, как мы поженились. Поблагодарите от меня и семьи всех, кто боролся за жизнь Славика, кто молился, желал выздоровления. Не судьба... Нас разлучила эта проклятая война", – передавала слова жены Кубрака Анастасии днепровская волонтер Татьяна Губа.

Похоронили героя в родном селе 13 октября.

Ярослава Никоненко, 101 бригада охраны ГШУ, 36 лет

Ярослава Никоненко

Ярослава Сергеевна Никоненко родилась 25 августа 1983 года в Миргороде Полтавской области.

До войны работала экономистом в одном из столичных ресторанов. С началом российской агрессии вместе с отцом, Сергеем Никоненко, и младшей сестрой Богданой занималась волонтерством. Продолжала это делать и когда отец вступил в "Айдар" и отправился на Донбасс, а за ним на войну пошла и сестра. Когда Сергей Никоненко погиб зимой 2015 года под Трехизбенкой, Ярослава присоединилась к Добровольческому Украинскому Корпусу. Воевала, в частности, на шахте Бутовка – одной из самых горячих точек в 2015 году. Но спустя полгода вернулась в Киев, чтобы выучиться на снайпера.

А в 2018-м Ярослава подписала контракт с ВСУ. Попала в Отдельный президентский полк. Но, чтобы получить возможность поехать на передовую, перевелась в 101 бригаду охраны Генерального Штаба.

Погибла 15 октября под Марьинкой от выстрела вражеского снайпера в голову. Семья узнала о том, что Ярослава была на Донбассе, только после ее смерти.

У погибшей героини остались мама, сестра и 13-летняя дочь.

Юрий Громович, 92 ОМБр, 36 лет

Юрий Громович

Юрий Владимирович Громович родился в Харькове в 1983 году.

Окончил Украинскую инженерно-педагогическую академию. Работал токарем в ПАО "ФЭД".

На войне – с 2014 года. Был мобилизован во время 3 волны мобилизации. Участвовал в боях за Трехизбенку и Счастье.

29 марта 2019 подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Служил в 92 отдельной механизированной бригаде стрелком-помощником гранатометчика.

15 октября неподалеку от Авдеевки был смертельно ранен вражеским снайпером. Пуля попала в шею и вышла через грудь.

"Среди бела дня оккупанты коварно убили нашего друга и самоотверженного воина. Выжидая, как хищники добычу, палачи выстрелили, когда боец выглянул в бойницу. Первый выстрел был в железный щит, второй – в Юрия. Вражеские позиции на этом участке фронта недалеко от наших, поэтому нелюдям понадобилось мгновение, чтобы осуществить коварный план. Пуля попала в шею и вышла через грудную клетку. Побратимы оперативно эвакуировали бойца. Уже через несколько минут он был в санитарной машине, но ранение оказалось тяжелым, несовместимым с жизнью. Юра умер", – вспоминают побратимы Юрия Громовича.

У погибшего героя остались мама, жена и 6-летний сын.

Степан Криль, 36 ОБМП, 27 лет

Степан Криль

Степан Валерьевич Криль родился 14 декабря 1992 года в селе Байдовка Старобельского района Луганской области. Рос сиротой, воспитывался в интернате.

В 2012 году окончил профлицей в городе Счастье. Работал на фермерском предприятии в родном селе.

В ряды Вооруженных Сил Украины вступил в 2015 году.

Старший матрос 36 отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 16 октября в районе Водяного Волновахского района Донецкой области: около 21.00 в него попал вражеский снайпер.

"Парень из Луганска, которого мы с вами называли сыночком... Тогда, в 2015-м, мы его одевали и обували всем миром. Размер ноги и рост не позволяли подобрать форму, да и форму ребятам тогда выдавали непонятно как... Ирина Шевченко за ним как за ребенком, следила. Вот теперь они вместе... Прощай, Степочка, добрейшей души человек", – написала волонтер Наталья Бреус.

У погибшего воина остались тетя, сын от первого брака и невеста: незадолго до гибели Степан встретил свою любимую и обручился.

Виталий Носкевич, 28 ОМБр, 35 лет

Виталий Носкевич

Виталий Михайлович Носкевич родился 10 августа 1984 года в Коломые Ивано-Франковской области.

Долгое время работал за рубежом.

В 2017 году подписал контракт с ВСУ и вместе с 28 ОМБр попал на Донбасс.

Погиб 22 октября в районе города Красногоровка от пули вражеского снайпера.

В этот день российские наемники 24 раза нарушили режим тишины в Донбассе.

Дмитрий Антыков, БШР НГУ, 34 года

Дмитрий Антыков

Дмитрий Николаевич Антыков родился 1 марта 1995 года в Гостомеле Киевской области. Проживал в Нежине Черниговской области.

Учился в Нежинском университете им. Гоголя на историко-юридическом факультете, в июне 2019-го получил диплом бакалавра.

С 2015 года служил в 1-вой Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. В 2016-м перешел в 4 БрОП НГУ, где служил в должности главного старшины 2-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона.

Погиб 23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой вблизи Новолуганское, что на Светлодарской дуге.

"Это произошло непосредственно на передовой, в зоне выполнения задач. Старшина был корректировщиком. Как раз происходила смена поста, он шел на позиции, а в это время был очень сильный туман и там такая местность, там было здание разрушено взрывами и оборвало линию электропередач. Он в густом тумане не заметил эту оборванную линию и был смертельно поражен током. Мы ему сразу оказали первую помощь, пытались запустить сердце, но, к сожалению, результата это не дало. Он выполнял боевую задачу и получил не боевую, но смертельную травму", - рассказал пресс-офицер бригады Андрей Кулиш.

У погибшего героя остались родители, сестра и молодая жена: Дмитрий женился в сентябре 2019 года.

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