"Помогает сепарам и россиянам": украинский комбат раскрыл новые подробности о Семенченко

Одиозный командир добровольческого батальона "Донбасс", ныне – народный депутат Украины ("Самопоміч") Семен Семенченко откровенно начал помогать сепаратистам и россиянам.

Об этом на своей странице в Facebook написал Командир батальона Вооруженных сил Украины "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин").

"В настоящее время банда Семенченка вместе со своими писаками Женей Шевченко, Виногродским (Гал) откровенно начали помогать сепаратистам и россиянам. Все сепарские сайты завалены информацией, как "ничтожный комбат Филин" ненавидит своих бойцов. Как "вся Украина ненавидит комбата". Как в ЗСУ все хреново! На радость боевиков неустанно "трудятся" все писаки и боты ОПГ "внутреннего корпуса батальона "Донбасс", – подчеркнул комбат.

Он добавил, что "эти убл*дки" готовы заплевать всех и вся ради своих меркантильных амбиций.

"Но у них ничего не выйдет. Я сильнее этой банды! И мои бойцы сильнее этих ряженных упырей. Запомните это, "херои", – заявил Власенко.

Таким образом он отреагировал на гибель командира пулеметного отделения штурмовой роты батальона Ярослав Барка. "Филин" рассказал, что старший сержант проходил службу во втором батальоне спецназначения Нацгвардии с лета 2014 по 2015 год. После увольнения его жизнь перестала складываться, а Семенченко и Ко о нем забыли. В результате, Барка обратился к комбату. Власенко принял его в ряды батальона, с условием, что алкоголь и наркотики запрещены.

"Снова стал в строй. Служил Ярослав нормально. Были, конечно, "завихрения". То хотел создать отдельную группу для работы в тылу врага, то ему мерещились атаки сепаров со всех сторон, то виделись несуществующие обстрелы. Командование роты это воспринимало с пониманием, как "пережиток 14-го", возможно депрессия. Но мы все тут не в бирюльки играемся", – написал комбат.

31 января военный погиб. Его нашли со смертельными ранами от разрыва гранаты РГД.

"Сразу же мною были вызваны военная служба правопорядка, которые прибыли вместе с опергруппой полиции. В последующем полицейские подтвердили факт самоубийства. Для меня поступок Ярослава это человеческая трагедия. Для меня и для батальона. Я не ожидал от него такого. Сейчас я думаю о том, что еще я мог сделать, как командир", – отметил он.

Комбат написал пост об отношении к самоубийствам. Власенко добавил, что тут же ситуацией воспользовались те, кому было наплевать на Ярослава.

"Те, кто копейки ему не дал и не помог пережить все трудности становления в гражданской жизни "после войны". Те, кто не подставил ему плечо тогда, когда Ярославу это было необходимо. Им и сейчас на него наплевать. Но Семенченко и его банда решили максимально использовать ситуацию в своих интересах. Они, оказывается, уже едут на похороны и будут на могиле "побратима" говорить гневные речи о "плохом комбате" и в целом о х*ровой армии", – заявил он.

Власенко добавил, что "семеноботы" будут устраивать "цирк" под Генштабом, чтобы выгнать комбата "Филина".

"Семеноботы изрыгают струи желчи в сторону батальона "Донбасс-Украина", перекрутив мой пост себе "на пользу", – написал комбат.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно о том, что Семенченко участвовал в захвате Донецкой областной администрации.