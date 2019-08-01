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Помог Януковичу получить Межигорье? ГПУ завершила расследование по Ющенко

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Генеральная прокуратура Украины подготовила обвинительный акт против третьего главы Украины Виктора Ющенко, которого подозревают в выведении с государственной собственности резиденции "Межигорье" в пользу своего преемника Виктора Януковича.

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет theБабель.

Отмечается, что адвокаты Ющенко уже приступили к ознакомлению с материалами дела. Эту информацию подтвердил защитник третьего президента Украины Виталий Наум. По его мнению, обвинения – абсурдные.

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ГПУ завершила расследование по Ющенко из-за Межигорья

ГПУ завершила расследование по Ющенко из-за Межигорья

При этом, по словам начальника Второго отдела Управления спецрасследований Андрея Радионова, всего дело состоит из 50 томов. Как только адвокаты Ющенко с ними ознакомятся, обвинительный акт направят в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ющенко объявили подозрение в деле о незаконном завладении резиденцией в Межигорье в пользу Януковича.

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Персоны
Виктор Ющенко Виктор Янукович
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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