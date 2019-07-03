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"Помните деда?" История предателя Украины-"медовика" получила неожиданное продолжение

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История Николая Рубана, который в январе 2015 года принес на блокпост сил АТО в Станице Луганской Луганской области банку с медом со взрывчаткой, получила продолжение.

Как выяснилось, сейчас террористы в соцсетях активно собирают деньги ему "на лечение" и носят передачи в Городищенскую колонию (под Ривне). Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Ольга Омельянчук.

"На своих пабликах оккупанты обсуждают, что "невинного дедушку" или Деда Медовика, якобы, пытались насильно лечить в психиатрии от суицидальных наклонностей. Еще говорят, что в ИК 96 рядом с ним сидят и другие террористы: например, россиянин Олег Доронин, который воевал, в частности, в батальоне боевиков "Призрак", и был задержан в районе Попасной в июле 2015 года", – добавила она.

Николай Рубан

Николай Рубан

Скриншот с видео

"Помните деда?" История предателя Украины-"медовика" получила неожиданное продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL, деда-подрывника задержали в феврале 2019 года работники Службы безопасности Украины совместно с бойцами батальона "Чернигов".

В марте 2016 года его приговорили к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта, который привел к гибели украинского военнослужащего.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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