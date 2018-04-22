Помилованная президентом Кушинская пообещала мстить: опубликовано видео

Помилованная президентом Петром Порошенко экс-узница Качановской колонии Любовь Кушинская собирается отомстить своим обидчикам, из-за которых она 21 год провела за решеткой

Как сообщает УНИАН, женщина ни на миг не забывала тех, кто причастен к ее делу, в частности экс-судью Конституционного Суда Сюзанну Станик.

В публикации отмечается, что в Украине выйти из тюрьмы раньше срока удалось только двум женщинам – лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко и самой Кушинской.

"Всем, кто причастны к делу, Кушинская предпочитает отомстить. В рамках закона. Встретиться в том самом суде, который бросил ее за решетку на пожизненно – это и будет ее месть", - говорится в тексте.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно о тесной связи бывшего супруга экс-министра юстиции Сюзанны Станик с Кушинской.