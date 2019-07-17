Помилование заключенных Путиным и Зеленским: Денисова уточнила, о ком идет речь

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, кого могут помиловать президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин.

Об этом она сказала в ходе визита в Лефортовский районный суд Москвы, где 17 июля состоялось судебные заседания по продлению меры пресечения украинским морякам.

В частности, отвечая на вопрос, могут ли быть помилованы украинские военнопленные моряки, она уточнила, что о них речь не идет.

"Это не связанные вещи, и не связанные с нашими моряками. У нас есть 150 человек - удерживаемых лиц, граждан Украины в российских тюрьмах, а есть 35 человек, которые предоставила Москалькова - удерживаемых граждан России в исправительных учреждениях в Украинае. Речь шла об этих лицах, фамилии я пока не буду разглашать", - отметила украинский омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе заседания суда 17 июля шести украинским морякам оккупанты продлили арест еще на три месяца. Российский суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 24 октября.

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