Помилование Путиным Сенцова: его адвокат сказал, правда ли это

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова не слышал о том, чтобы его клиента включали в список о помиловании, который якобы был передан президенту РФ Владимиру Путину.

"Я такого никогда не утверждал. Первый раз слышу", — ответил в комментарии "Обозревателю" адвокат Дмитрий Динзе.

На аргумент о том, что о передаче списка уже заявил пресс-секретарь Путина Александр Песков, адвокат ответил следующее: "Не понятно, когда это будет".

Впрочем, Динзе согласился, что если президент РФ даст добро на освобождение, то вопрос может решиться быстро.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима якобы за "создание террористического сообщества" в Крыму.

При этом крымчанину Сенцову, несмотря на его протесты, принудительно навязали гражданство РФ. Сейчас Кремль отказывается выдавать Украине Сенцова, мотивируя это "отсутствием договора о двойном гражданстве".