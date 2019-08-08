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"Помешан на войне!" В "ДНР" засуетились из-за нового командующего ООС

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В террористической "ДНР" забили тревогу из-за назначения генерал-лейтенанта Владимира Кравченко новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе.

Так, в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов заявил, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией и что он является одним из наиболее принципиальных генералов современной армии Украины(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Даниил Бессонов

Даниил Бессонов

Скриншот видео

"Кравченко, во-первых, очень сильно отличается от других украинских генералов своей воинственностью и скромностью в быту. В его голове только война. В его голове только желание быть великим прославленным полководцем, таким себе украинским наполеоном. Он помешан на войне! Кроме того, он уже на первом совещании своем дал команду, что ежедневно у них должны быть какие-то победы. Также Кравченко понимает важность информационной войны", – обеспокоенно высказался коллаборационист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, новость о том, что новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, также вызвала бурную реакцию среди российских пропагандистов.

Так, Скабеева закатила в прямом эфире скандал по этому поводу и перешла на оскорбления. Она испугалась, что Кравченко пойдет в наступление на Кремль, и обозвала его русофобом.

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Темы
российская пропаганда Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Кравченко
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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CARGO 100
CARGO 100
!В "ДНР" засуетились из-за нового командующего ООС." А вы не засуетитесь, когда совсем недалеко обезьяна с гранатой?
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