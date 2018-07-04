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"Помер странно": появились фото уничтоженных террористов "Л/ДНР"

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Появились фотографии двух террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы в начале июля на Донбассе.

Снимки и информацию о "дембелях" опубликовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

Так 1 июля был ликвидирован Андрей Уличкин с позывным "Нога" из Донецка. Ранее он был внесен в базу "Миротворца". Подельники в сети скорбят о погибшем боевике.

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Кроме того, в России был ликвидирован Неделько Денис "Ворон" из Пятигорска. Воевал на Донбассе и в Сирии.

"Добровольцем ездил на Донбасс. В Сирии ранение получил. А помер так странно, что не исключено, что это могло быть убийство", - пишут знакомые террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали воинов Украины, убитых "Л/ДНР".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ЛНР
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Русский Солдат
Русский Солдат
Брехуны.
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Mironchyk Anton
Mironchyk Anton
Русский Солдат, Их потом как собак, свои же втихаря резать будут, чтоб все доказательства позора спрятать. Вот посмотри, как чеченцы твоих служивых отстреливали - https://www.youtube.com/watch?v=22XENqFV3m4 Я думаю что и отсреливают и до сих пор втихаря. Этих псов ждет та же участь. Что характерно, списки солдат твои ж официально и выдают чеченцам. Вот так вот русские своих не бросают.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
А где уничтоженные-то?
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