"Помер странно": появились фото уничтоженных террористов "Л/ДНР"

Появились фотографии двух террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы в начале июля на Донбассе.

Снимки и информацию о "дембелях" опубликовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

Так 1 июля был ликвидирован Андрей Уличкин с позывным "Нога" из Донецка. Ранее он был внесен в базу "Миротворца". Подельники в сети скорбят о погибшем боевике.

Кроме того, в России был ликвидирован Неделько Денис "Ворон" из Пятигорска. Воевал на Донбассе и в Сирии.

"Добровольцем ездил на Донбасс. В Сирии ранение получил. А помер так странно, что не исключено, что это могло быть убийство", - пишут знакомые террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали воинов Украины, убитых "Л/ДНР".