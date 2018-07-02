"Поматросили и бросили": журналист объяснил, за что Донбасс обиделся на Россию

Жители оккупированных районов Донбасса с началом футбольного Чемпионата мира-2018 в России почувствовали, что Кремль их предал.

Такое мнение высказал известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский в интервью сайту "Апостроф".

На вопрос, как в "Л/ДНР" отнеслись к началу ЧМ-2018, журналист ответил: "Я думаю, никак. Единственное, что я видел – это повышенная концентрация обиды в комментариях у людей, которые за этим всем смотрят и говорят, мол, здорово, вот в России там праздник, россиянам не до наших проблем, они ходят на футбол, веселятся на стадионах, а у нас тут война".

По его мнению, "ситуация сама по себе дико цинична".

"Если бы у тех людей, которые поддерживали и поддерживают Россию, была хоть капля гордости, они бы давным-давно уже отвернулись от России и прокляли бы ее за то, что она сделала. Потому что Россия привела на Донбасс войну, Россия раскачала эту ситуацию, российские граждане изначально приехали и заварили всю эту кашу, а теперь выходит, что просто поматросили и бросили. И вот в России праздник, там хорошо", - заявил Казанский.

По словам журналиста, в России сейчас "полумораторий" на новости с Донбасса – не рассказывают об обстрелах.

"У них своя история: там сейчас счастье. Всем полагается радоваться сейчас, поэтому все и радуются. А то, что где-то там стреляют, им уже ведь все равно. Об этом все забыли. А жители Донбасса сидят и думают: "Блин, а что случилось-то. Вот мы - серая зона, туда нас не взяли, а отсюда мы уже вроде бы как ушли и не можем вернуться. Там футбол и им не до нас". У жителей той же "ДНР" возникает вопрос, а как быть-то дальше? А все уже", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский также заявил, что президент России Владимир Путин приготовил Украине "ошейник".