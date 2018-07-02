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"Поматросили и бросили": журналист объяснил, за что Донбасс обиделся на Россию

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Жители оккупированных районов Донбасса с началом футбольного Чемпионата мира-2018 в России почувствовали, что Кремль их предал.

Такое мнение высказал известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский в интервью сайту "Апостроф".

На вопрос, как в "Л/ДНР" отнеслись к началу ЧМ-2018, журналист ответил: "Я думаю, никак. Единственное, что я видел – это повышенная концентрация обиды в комментариях у людей, которые за этим всем смотрят и говорят, мол, здорово, вот в России там праздник, россиянам не до наших проблем, они ходят на футбол, веселятся на стадионах, а у нас тут война".

По его мнению, "ситуация сама по себе дико цинична".

"Если бы у тех людей, которые поддерживали и поддерживают Россию, была хоть капля гордости, они бы давным-давно уже отвернулись от России и прокляли бы ее за то, что она сделала. Потому что Россия привела на Донбасс войну, Россия раскачала эту ситуацию, российские граждане изначально приехали и заварили всю эту кашу, а теперь выходит, что просто поматросили и бросили. И вот в России праздник, там хорошо", - заявил Казанский.

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По словам журналиста, в России сейчас "полумораторий" на новости с Донбасса – не рассказывают об обстрелах.

"У них своя история: там сейчас счастье. Всем полагается радоваться сейчас, поэтому все и радуются. А то, что где-то там стреляют, им уже ведь все равно. Об этом все забыли. А жители Донбасса сидят и думают: "Блин, а что случилось-то. Вот мы - серая зона, туда нас не взяли, а отсюда мы уже вроде бы как ушли и не можем вернуться. Там футбол и им не до нас". У жителей той же "ДНР" возникает вопрос, а как быть-то дальше? А все уже", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский также заявил, что президент России Владимир Путин приготовил Украине "ошейник".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтЧемпионат мира 2018
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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