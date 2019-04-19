Победы ВСУ: как украинская армия возвращает Донбасс

Украина медленно, но уверенно возвращает контроль над своими территориями. С 30 апреля 2018 года, когда на Востоке Украины началась Операция Объединенных сил, украинские воины взяли под контроль около 20 квадратных километров оккупированной территории Донбасса.

Это позволило не только обезопасить жителей населенных пунктов, расположенных в "серой зоне", но и существенно улучшило тактическое положение ОС на отдельных участках фронта. Как менялась линия столкновения за последний год – вспоминает OBOZREVATEL.

Южное, Донецкая область

Операция по возобновлению контроля над поселком Южное под Горловкой началась утром 8 мая 2018 года. Проводили ее бойцы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ. Решению о проведении операции предшествовала активизация противника в этом населенном пункте: представители незаконных вооруженных формирований с начала апреля по меньшей мере дважды в неделю приезжали в Южное, выискивали там лояльных к украинской власти людей и всячески демонстрировали свое присутствие.

Уже через несколько часов после того, как украинские воины заняли Южное – вражеские ДРГ предприняли попытку вытеснить ВСУ из населенного пункта. Военнослужащие дали бой, в результате которого противник понес значительные потери – по меньшей мере 15 человек убитыми и ранеными. Со стороны ОС один военнослужащий получил легкое ранение.

Шумы, Донецкая область

В августе подразделения 24 ОМБр им.короля Даниила продолжили продвигаться вглубь "серой зоны" в районе оккупированной Горловки. Вместе с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона они оттеснили русские оккупационные войска от населенных пунктов – чтобы не дать им вести огонь по мирным жителям. Тогда удалось взять под контроль более 10 квадратных километров "серой" зоны. В частности, закрыть кольцо безопасности вокруг города Торецк, создать буферную зону около КПВВ "Майорское", взять под полный контроль населенный пункт Шумы вместе с дачным массивом, трассу вдоль водопровода, а также занять дачный массив поселка Шахты 6-7.

Операция была спланирована и проведена блестяще - и стала полной неожиданностью для противника. И украинским военным удалось занять даже только-только оборудованные позиции противника, с которых тот планировал обстреливать и подразделения ОС, и мирное население.

Правда, противник быстро пришел в себя и попытался отбить отдельные позиции. В ходе боевых столкновений погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский. Но украинским воинам удалось устоять.

Светлодарская дуга

Конец мая 2018 ознаменовался очередным продвижением украинских воинов на Светлодарской дуге, между Горловкой и Дебальцево. Бойцы 25 батальона 54 отдельной механизированной бригады ВСУ заняли новую стратегическую высоту и расширили зону своего контроля на несколько сотен метров в ширину и вперед. Также, как уверял волонтер Юрий Мысягин, украинские воины заняли оставленную боевиками хорошо укрепленную передовую позицию.

А в ноябре этого же года Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев вместе с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге – откуда НВФ проводили обстрелы, в том числе, противотанковыми управляемыми ракетами. Подготовка к операции длилась больше месяца. Ранее ВСУ уже зачищали этот населенный пункт, но из-за сложностей с обеспечением и близости позиций врага закрепиться там тогда не удалось.

Желобок, Луганская область

20 июня прошлого года стало известно о том, что украинские военнослужащие продвинулись на 2 км вперед в районе оккупированного села Желобок Луганской области.

Соответствующее решение было принято из-за того, что боевики в районе Желобка слишком близко подходили к позициям ООС – поэтому военное командование решило передвинуть позиции вперед, чтобы создать полосы безопасности.

В течение двух недель украинские воины выполняли задачи по ее созданию – под постоянным огнем противника и в условиях работы вражеских ДРГ. Новые позиции бойцы ОС сразу же оборудовали в инженерном отношении. Потерь за время проведения операции в ВСУ не было.

Золотое-4, Луганская область

В конце июня прошлого года стало известно об успехах ОС на Луганщине - в районе Золотого-4 (или Партизанского, как его называют местные жители). Операция по возвращению этого населенного пункта под контроль ВСУ и закреплению там наших армейцев продолжалась более 3 недель. И завершилась она без потерь как среди украинских военнослужащих, так и среди мирного населения.

Новые позиции украинские военнослужащие оборудовали на стратегически важных высотах, подальше от жилых домов.

1 июля в сети появилось видео, как в Золотом-4 поднимают украинский флаг. Впервые за последние 4 года.

Хутор Вольный, Луганская область

После восстановления контроля ОС над Золотым-4, украинские военные оказались под огнем боевиков, который те вели с оккупированного Золотого-5. Позиции, с которых проводились обстрелы, оккупанты располагали в непосредственной близости от жилых домов и объектов инфраструктуры – прячась за спинами людей от "ответки" украинских военных.

Поэтому, для сохранения жизни и здоровья как военных, так и мирного населения, командованием ООС было принято решение выйти на новые рубежи. Это удалось сделать без потерь.

19 сентября 2018 личный состав роты глубинной разведки из состава резерва ОС взял под свой контроль северо-западную окраину населенного пункта Золотое-5 - хутор Вольный, где украинских военных встретили криками "Слава Украине!" - "Героям Слава!".

Всего тогда под контроль ОС удалось возвратить около 40 га "серой зоны".

После операции наконец появилась возможность восстановить электроснабжение в Золотом-4 и частично – в Золотом-5. Ранее сделать это не удавалось из-за постоянных обстрелов со стороны противника. Местные жители также получили гуманитарную и социальную помощь.

Окрестности Волновахи, Донецкая область

10 октября 2018 волонтеры Фонда "Вернись живым" рассказали об успехах украинских воинов на Волновахском направлении. Впоследствии информацию подтвердили в штабе ООС.

В ходе спецоперации бойцы продвинулись на 1200 м вперед по "серой зоне" и провели зачистку одного из небольших сел близ Волновахи. Местных жителей в селе на момент операции уже несколько лет не было – все, кто мог, уехали из-за постоянного террора со стороны оккупантов. Дома местных жителей были разграблены и разрушены. А с территории села боевики начали обстреливать позиции защитников Украины.

Почти вся территория, на которой проводилась спецоперация, была заминирована минами российского производства. В частности, запрещенными Женевской конвенцией МОН-50 и ПМН-2. Украинские военные также нашли российские сухпайки, тушенку, медикаменты и остатки боеприпасов ВС РФ с затертой маркировкой.

... Этой весной снова появилась информация о постепенном продвижении украинских военных на горловском направлении. По некоторым данным, речь шла даже о том, что бойцы ООС зашли в черту города. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. Как нет и ее опровержения. Однако за последние три года ВСУ взяли под контроль все господствующие высоты вокруг Горловки.

При этом эксперты утверждают: вероятное освобождение Горловки резко изменит статегическую ситуацию на северном участке фронта – и создаст плацдарм для дальнейшего освобождения Енакиево. Дальше - Углегорск и Дебальцево.

Сейчас почти вся "серая зона" находится под контролем ВСУ.

"Ползучее наступление" - в рамках Минских соглашений

В этом тексте упомянуты далеко не все победы, одержанные украинскими военными на Донбассе за почти год действия ООС. Медленное продвижение на несколько сотен метров вперед, закрепление украинских военных на более выгодных позициях перманентно происходит во многих точках фронта.

Главное, что следует помнить - все, что делают воины ООС в "серой зоне", включая возвращением под контроль ВСУ отдельных населенных пунктов, никоим образом не нарушает Минские соглашения. Объединенные силы не пересекают линию, которая этими соглашениям прочерчена. Вместе с тем, они делают невозможным выход противника к переднему краю и ведения им огня с "серой зоны" - из-за спин мирных жителей в селах, куда украинские военные не могут стрелять в ответ.

Все населенные пункты, которые взяли под контроль украинские бойцы, находились в "серой зоне". Жители этих населенных пунктов страдали от постоянных заходов ДРГ противника, подрывались на установленных ими растяжках и минах. В этих населенных пунктах нельзя было получить ни медицинской, ни социальной помощи. Даже с завозом продуктов случались перебои. Не говоря уже о ремонте пострадавших от обстрелов домов или восстановлении поврежденных линий электропередач и водопроводов: найти тех, кто согласился бы работать под угрозой постоянного обстрела – крайне проблематично.

С возвращением же в населенные пункты "серой зоны" украинской власти – там медленно восстанавливается - пусть и очень условно нормальная жизнь. Появляются медицинские пункты и полиция, восстанавливается транспортное сообщение, начинают работать органы местной власти и выплачиваются соцвыплаты.

И, что самое главное, украинские саперы проводят разминирование территорий.

К сожалению, в отдельных случаях тщательно спланированные операции чуть не проваливались из-за желания отдельных пользователей социальной сети Facebook первыми рассказать о хороших новостях своим подписчикам. Иногда – сделать это они спешили еще до завершения операции. Хочется напомнить этим людям: ваше желание получить как можно больше лайков и репостов может стоить кому-то жизни.

Поэтому хорошо думайте перед тем, как что-то сделать – и не мешайте нашей армии возвращать нашу землю.

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