"Полями быстрее": в сети показали ужасы трассы под Кривым Рогом

Многие украинские дороги находятся в ужасном состоянии. Яркий пример – трасса государственного значения Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев в Днепропетровской области.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник опубликовал в Facebook один из участков этой дороги. На снимке видны многочисленные выбоины диаметр которых доходит до метра.

"И это еще не самый страшный участок", – прокомментировал он.

"Дороги нет. На танке можно, полигон что надо", – заметил один из водителей.

Дорога под Кривым Рогом Facebook: Николай Колесник

Еще один водитель сообщил, что с 2017 года, когда он последний раз ездил по трассе и по сегодняшний день, состояние "автобана" не изменилось. "Полями быстрее", – отметил он.

Добавим, что четыре года назад дорожное покрытие было более-менее сносным, о чем говорят снимки на Google. Maps, сделанные в 2015-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области адвокат на внедорожнике насмерть сбил 11-летнюю девочку. Как потом выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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