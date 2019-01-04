Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

В городе Днепр в пятницу, 4 января, в мусорном баке был обнаружен чемодан с трупом девушки.

Как информирует пресс-служба полиции области, умершую нашли около 15:00 возле жилого дома на проспекте Героев.

По данным "Информатора", она была с оголенным торсом — в бюстгальтере и в джинсах. Страшную находку обнаружил бездомный, который и вызвал полицию.

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dp.npu.gov.ua

Правоохранители по результатам предварительного осмотра установили, что тело принадлежит девушке в возрасте от 20 до 30 лет. Ее личность устанавливается. На трупе отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт. Предпринимается ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Денис Чубченко, "Информатор"

Денис Чубченко, "Информатор"

Денис Чубченко, "Информатор"

Денис Чубченко, "Информатор"

Денис Чубченко, "Информатор"

Денис Чубченко, "Информатор"

Денис Чубченко, "Информатор"

По данному факту полицейскими открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как писалOBOZREVATEL, недавно в квартире Киева нашли убитой ранее пропавшую девушку, рядом обнаружен труп ее парня.