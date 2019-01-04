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Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

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В городе Днепр в пятницу, 4 января, в мусорном баке был обнаружен чемодан с трупом девушки.

Как информирует пресс-служба полиции области, умершую нашли около 15:00 возле жилого дома на проспекте Героев.

По данным "Информатора", она была с оголенным торсом — в бюстгальтере и в джинсах. Страшную находку обнаружил бездомный, который и вызвал полицию.

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Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

dp.npu.gov.ua

Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

dp.npu.gov.ua

Правоохранители по результатам предварительного осмотра установили, что тело принадлежит девушке в возрасте от 20 до 30 лет. Ее личность устанавливается. На трупе отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт. Предпринимается ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

Денис Чубченко, "Информатор"

Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

Денис Чубченко, "Информатор"

Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

Денис Чубченко, "Информатор"

Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

Денис Чубченко, "Информатор"

Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

Денис Чубченко, "Информатор"

Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

Денис Чубченко, "Информатор"

Полуобнаженную сложили в чемодан: в Днепре в мусорном баке нашли труп девушки. Фото и видео 18+

Денис Чубченко, "Информатор"

По данному факту полицейскими открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как писалOBOZREVATEL, недавно в квартире Киева нашли убитой ранее пропавшую девушку, рядом обнаружен труп ее парня.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаДнепр
Теги
смертьфотографиивидеоНациональная полиция Украины
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кацман Саша
кацман Саша
Это пиздец какой то если честно
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