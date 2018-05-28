"Полумертвые тела": появилась новая информация о жестоких пытках в "Л/ДНР"

Российско-оккупационные войска на Донбассе массово нарушали нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции о защите пленных, подвергая жесточайшим пыткам украинских военнослужащих.

Как рассказал в интервью "Зеркалу недели" документатор военных преступлений, представитель общественной организации Truth Hounds Роман Авраменко, его организация подготовила отчет для иска Украины в Международный уголовный суд в Гааге.

Он уточнил, что пытка отличается от нечеловеческого обращения тем, что преследует конкретную цель – например, получение от комбатанта информации о расположении войск.

"Случаи нечеловеческого обращения мы фиксировали часто: речь идет об избиении, издевательстве без определенной цели, просто ради утехи, чтобы показать свое превосходство и продемонстрировать, что пленный полностью зависит от прихоти того, кто его удерживает", – отметил он.

По словам Авраменка, обращение с пленными зависело от их военных специальностей, но при этом террористы не брали в плен бойцов "Правого сектора".

"Большинство опрошенных нами пострадавших свидетельствуют, что почти никто из ее бойцов не был в плену: их просто уничтожали на поле боя после того, как они сдавались. Нам многие говорил: "Правосеков в плен не берут", – сообщил расследователь.

"Сильнее всего пытали пулеметчиков, гранатометчиков, операторов зенитных установок, корректировщиков артогня, разведчиков. Их забирали на целый день, а потом приносили полумертвое тело. Часто человек не приходил в сознание в течение нескольких суток. Как только он приходил в сознание, его снова забирали и снова били", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о самой жестокой пытке на Донбассе.