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"Получите "русский мир!" Появилось видео разрухи в Донецке

3.2тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео, на котором видно, во что превратилось железнодорожное депо оккупированного Донецка.

Ролик показали террористы на сайте одного из своих СМИ. На нем отчетливо видно, что здание находится в ужасном состоянии - в крыше зияют дыры, заброшенные вагоны ржавеют.

Пользователи пишут, что "именно так выглядит "русский мир".

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"В русскоязычных Одессе и Харькове железнодорожные депо выглядят отлично, а было бы также как в Донецке, если бы туда пришел русский мир", "Получите "русский мир!" - констатируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали знаковое фото из оккупированного Донецка. Речь идет о надписи "ДНР" на фасаде бизнес-центра "Пушкинский".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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