"Получит каждый, кто придет на украинскую землю!" ВСУ показали врагам стрельбу с танков

Кирилл Лютый Расследования 17:45, 13.09.2020 Обновлено: 18:11, 13.09.2020

Штаб операции Объединенных сил поздравил военных с Днем танкиста, передав "сигнал" врагам Украины.

На странице ООС в Facebook в воскресенье, 13 сентября, было опубликовано видео с украинскими танками. Бойцы показали, на что способна боевая техника, оставив красноречивое послание.

"Это получит каждый, кто придет на украинскую землю", – предупредили военные.

Отметим, в видеоряде, очевидно, использованы кадры с учений украинских военнослужащих.

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 сентября, в Украине отмечают День танкиста. Особое уважение выразили работникам танкостроительной промышленности страны, а также отдельно вспомнили воинов, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

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