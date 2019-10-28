Получили тяжелые травмы: в одесской больнице случилось ЧП с детьми

На Одесщине из окна больницы выпали двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Инцидент случился в Великомихайловском медучреждении.

В результате падения мальчик получил повреждения позвоночника, а девочка тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

"Накануне дети были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой - неприемлемы для детей. Для обследования были доставлены в районную больницу и поместили в палате на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали", – говорится в сообщении.

Дети были госпитализированы в областную детскую больницу. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей в Великомихайловском отделении полиции начато уголовное производство.

Виновным в инциденте грозит до трех лет лишения свободы.

Ребенок в больнице РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая полицейская, которая со скандалом ушла из патрульной полиции, Зоя Мельник рассказала в сети о жутких издевательствах над воспитанниками одесского приюта "Світанок".

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