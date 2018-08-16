Получили статус участника АТО: в Украине разгорелся скандал из-за ГАИшников

В Украине трое бывших инспекторов ГАИ получили статус участников АТО и ІІ группы инвалидности, отслужив в зоне боевых действий по месяцу.

Об этом написала представительница Центра помощи участникам АТО Светлана Шеповалова на своей странице в Facebook, отметив несправедливость, по которой другой боец, получивший серьезные травмы, оформлен с ІІІ группой.

Она рассказала, что перебирала документы, когда ей попались три подряд пакета представителей инспекции со следующими данными: Александр, инспектор ГАИ находился в зоне АТО с 1 августа по 1 сентября 2014 года; Николай, инспектор ГАИ находился в зоне АТО с 10.11.2014г. по 09.12 2014г; Петр, инспектор ГАИ находился в зоне АТО с 13.03.2015г. по 11.04.2015 года.

"Все трое получили 2 группу инвалидности пожизненно в связи с гипертоническим кризом. У всех троих заключение МСЕК, как под копирку. Все трое получили денежную выплату из государственного бюджета за инвалидность, связанную с защитой родины", – отметила Шеповалова.

Она добавила, что теперь вышеуказанные граждане подали документы на получения материальной помощи из областного бюджета.

"Следующий пакет документов от Андрея, который в результате артиллерийского обстрела получил 40% ожога верхних и нижних конечностей. У Андрея третья группа инвалидности", – указала она на несправедливость.

В сети разгорелся скандал из-за этой информации. Пользователи потребовали лишить ГАИшников статуса и вернуть деньги.

"Всех троих лишить статуса и вернуть денежные затраты на них через суд. Направить всех троих до Авдеевский Промки, пусть там докажут, что они действительно заслуживают звания участника боевых действий", – написали возмущенные украинцы.

В сети отметили, что подобные случаи в последнее время не являются редкостью и предложили организовать специальную комиссию, которая выяснит, кто такие удостоверения выписывает.

"Было бы очень хорошо, чтобы провели некую комиссию - где, когда, сколько, с кем, чтобы установить подлинность удостоверений, выяснить кто им их выписывал и так далее по этой цепочке выявить всех продажных тварей, которые за деньги делают в первую очередь удостоверение. А тем, кто действительно был, тянут с вручением год и более", "И других таких также нужно проверить. У мужа в сeле 3 имеют статус, а и дня нe были на войне. Возили воeнкомов. Один является жителем Киeва", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за аптечки, которую выдали бойцам.