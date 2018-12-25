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Получили по зубам: офицер ВСУ показал видео жестких боев с террористами на Донбассе

1.5тЧитать материал на украинском

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан показал видео боев на Донбассе с террористами "Л/ДНР", которые начали обстреливать позиции защитников Украины и получили мощный ответ.

''Однажды, где-то в районе проведения ООС, небратья вели себя не вежливо и просили внимания", — написал офицер в Facebook, не уточнив, когда именно проходили показанные на видео бои.

"Внимание воинов ОС не заставило долго ждать и пришло вместе с ликвидацией ДОТа (долговременная огневая точка), детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких боевиков. Все будет Украина и победа за нами!" — добавил он.

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Получили по зубам: офицер ВСУ показал видео жестких боев с террористами на Донбассе
Получили по зубам: офицер ВСУ показал видео жестких боев с террористами на Донбассе
Получили по зубам: офицер ВСУ показал видео жестких боев с террористами на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ поквитались с "Л/ДНР" на Донбассе. В результате многочисленных обстрелов позиций украинских военных один оккупант был уничтожен и шесть ранены.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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