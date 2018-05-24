Получили ответ: террористы "Л/ДНР" не смогли продвинуться на Донбассе

Террористы на Донбассе в среду, 23 мая, 38 раз нарушали режим прекращения огня, но каждый раз получали адекватный ответ от украинских военных.

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Во время боевых действий два наших защитники были ранены. По данным разведки, уничтожено двое и ранено трое оккупантов.

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям.

Как сообщал OBOZREVATEL, после взятия под контроль украинскими военными поселка Чигари у террористов "ДНР" началась паника. Они устроили выброс дезинформации о потерях с украинской стороны.