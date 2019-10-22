Получили 800 тысяч: дело топ-чиновников Госслужбы занятости получило новый виток

В Киеве чиновников Государственной службы занятости Украины будут судить за завладение средствами частного предприятия, которое выиграло тендер на строительство Житомирского областного центра занятости.

Следователи одного из территориального управлений ГБР в столице завершили досудебное расследование в соответствующем уголовном производстве относительно и. о. председателя ГСЗУ и его пособников, сообщает сайт ведомства. Манипулируя должностными обязанностями и путем угроз, те в общем получили 800 тыс. грн взятки.

"К схеме вымогательства средств причастны исполняющий обязанности председателя службы занятости, заместитель руководителя Департамента — начальник управления, а также частное лицо в роли посредника", — говорится в сообщении.

Следователям установить хронологию событий. Так, 28 декабря 2018 года заместитель руководителя Департамента во время встречи с директором предприятия, которое выиграло тендер на строительство, заявил о возможном приостановлении выплаты бюджетных средств. Отмечается, что чиновник, манипулируя своими полномочиями, создавал искусственные препятствия по выполнению заключенных договоров.

Топ-чиновникы ГСЗУ получили 800 тыс. Грн от победителя тендера на строительство dbr.gov.ua

Затем, 29 января 2019-го, частное лицо по предварительному сговору с чиновниками Службы занятости получило от директора предприятия еще 200 000 гривен. За них топ-чиновникы пообещали не принимать мер для остановки выплаты бюджетных денег.

Потом последовало еще две подобных встречи, во время них через посредника было передано 120 и 480 тысяч гривен соответственно.

Однако 17 мая 2019-го двоих должностных лиц ГСЗУ вместе с посредником удалось задержать. Им сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Отмечается, что один из задержанных чиновников пошел на сотрудничество со следствием. Ему был вынесен обвинительный приговор и только сейчас сторона защиты начала ознакомление с материалами дела.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве длилось 9 месяцев, добавляют в ГБР. За это время следователи провели более 30 обысков и допросили столько же свидетелей. Также было проведено три судебных экспертизы и другие следственные действия.

За совершение указанного уголовного преступления бывшему и. о. председателя ГСЗУ и его сообщнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко задержали по подозрению в получении "откатов" при строительстве объектов социального значения. Также в участии в преступной схеме подозревается ряд других должностных лиц.

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