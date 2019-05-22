Получил взятку и прятался 10 лет: в Украине суд отпустил на свободу осужденного чиновника

В Украине суд освободил осужденного чиновника от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения приговора.

Об этом передает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного дела.

Сообщается, что в 2007 году Печерский суд Киева приговорил истца, который работал заместителем гендиректора ГП "Департаментсервис", до 5 лет лишения свободы и менеджера этого же предприятия до 6 лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд назначил конфискацию имущества. Речь шла о ч.2 ст.368 УК - получение взятки. Осужденные якобы получили 17 500 грн. за перечисление ФГ "Эдельвейс-Е" долга в сумме 49240 грн. за поставленную продукцию.

В день вынесения приговора 30 июля 2007 года Шевченковским управлением полиции было объявлено истца в розыск как лицо, которое скрывается от суда. В 2008 году апелляционный суд в части назначенного наказания оставил приговор без изменений. 9 апреля 2009 года постановлением Печерского суда обоих осужденных объявили в розыск. Прокурор возражал против ходатайства осужденного, поскольку тот избегал исполнения наказания.

Судья Олег Белоцерковец отметил, что из материалов дела усматривается, что осужденный никаких действий на уклонение от наказания не совершал, постоянно проживал по месту регистрации, был официально трудоустроен, был активным участником общества по месту своего жительства. Судья сослался на одностороннюю обязанность государства принудительно реализовать через специально уполномоченные органы предназначенному лицу наказание в течение определенных сроков. А осужденный не несет правовой обязанности применить правоограничения против себя, потому что это компетенция специальных государственных органов.

В результате мужчина был задержан лишь в сентябре 2017 года. Осужденный говорил, что с 2007 года не получал повесток, а когда в 2008 году сам пришел в Печерский районный суд, то ему объяснили, что его никто не вызывал и без официального вызова, повестки, не могут даже пропустить в здание суда, поэтому он должен ждать повестку и только тогда приходить. Поэтому о приговоре и розыск, по его словам, он не знал.

Срок давности исполнения приговора должен был закончиться 6 марта 2013. Но ход давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания, и с момента его появления либо в течение срока не только восстанавливается, но и удваивается (ч.3 ст.80 УК). В 2017 году тот же судья Белоцерковец отказал в освобождении лица от отбывания наказания и апелляционный суд поддержал это решение.

Судьи ссылались на неотмененное постановление суда от 2009 года об объявлении лица в розыск. Киевский апелляционный суд отказал в принятии к рассмотрению апелляции осужденного на это постановление. Уголовно-процессуальный кодекс Украины 1960 года не предусматривал возможности обжалования постановления суда об объявлении розыска осужденного.

25 марта 2019 года Верховный суд вернул жалобу осужденного на постановление об объявлении в розыск, поскольку она подана по истечении срока на кассационное обжалование.

Суд в Украине 5 канал

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