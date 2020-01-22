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23 января • обновлено в 01:36
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Получил пулю в голову: в "ДНР" ликвидировали 20-летнего террориста. Фото

1.3т
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В среду, 22 января, в "ДНР" ликвидировали 20-летнего террориста Никиту Фокина.

Как утверждают пособники оккупантов, он "героически погиб" от пули украинского снайпера. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Прекрасных новостей вам в ленту. Пока кто-то где-то кого-то разводит, коллаборационисты продолжают скупать билеты на концерт Кобзона. Вслед за одним из комбатов знаменитой "пятнашки" отправился к дедам ефрейтор Фокин Никита, который не любит Украину. Досадное самоубийство))", – сообщил он.

В "ДНР" ликвидировали 20-летнего террориста

В "ДНР" ликвидировали 20-летнего террориста

Facebook Александр Гром

Публикация террористов

Публикация террористов

Facebook Александр Гром

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 20 января, на Донбассе террористы "ДНР" ликвидировали "замкомандира" бандформирования "Пятнашка" Алексея "Грина" Кривулю.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
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Hop Hip
Hop Hip
Судя по стилистике автор "Карина" это погоняло. Не может женщина в таком стиле рассказывать как один украинец другого украинца убил.
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