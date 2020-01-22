Получил пулю в голову: в "ДНР" ликвидировали 20-летнего террориста. Фото

В среду, 22 января, в "ДНР" ликвидировали 20-летнего террориста Никиту Фокина.

Как утверждают пособники оккупантов, он "героически погиб" от пули украинского снайпера. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прекрасных новостей вам в ленту. Пока кто-то где-то кого-то разводит, коллаборационисты продолжают скупать билеты на концерт Кобзона. Вслед за одним из комбатов знаменитой "пятнашки" отправился к дедам ефрейтор Фокин Никита, который не любит Украину. Досадное самоубийство))", – сообщил он.

В "ДНР" ликвидировали 20-летнего террориста Facebook Александр Гром

Публикация террористов Facebook Александр Гром

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 20 января, на Донбассе террористы "ДНР" ликвидировали "замкомандира" бандформирования "Пятнашка" Алексея "Грина" Кривулю.

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