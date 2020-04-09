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10 апреля • обновлено в 00:23
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Получил много осколочных ранений: побратимы показали фото погибшего на Донбассе героя

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В четверг, 9 апреля, на Луганщине во время обстрела со стороны террористов погиб боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Куприков с позывным "Леший".

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. Алексей служил механиком-водителем и попал под вражеский обстрел позиций бригады, в результате чего получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Алексей родился 13-го января 1971 года. Жил в городе Черкасском Днепропетровской области. Изначально Алексей не собирался идти на войну, но после того, как его близкий друг погиб на фронте, он пересмотрел свои планы. В ноябре 2018 он подписал контракт, после воевал в Новоселовке и окрестностях Крымского, где и погиб.

Алексей "Леший" Куприков

Алексей "Леший" Куприков

Facebook

Алексей "Леший" Куприков с побратимами

Алексей "Леший" Куприков с побратимами

Facebook

"Он отличался от большинства степенностью и взвешенностью. Ведь часто бывает, что люди после "учебки" жалуются: меня, мол, ничему не научили, поэтому я ничего не умею. Леша же наоборот, даже если чего-то и не знал, основательно и благоразумно пытался понять в деталях, как что работает, как лучше починить технику. И у него это очень хорошо получалось. Был спокойным, рассудительным, заинтересованным в своей работе. С ним было легко служить. Очень жаль терять таких людей", – грустят собратья.

У Алексея осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая также служит в 93-й бригаде.

Алексей "Леший" Куприков с побратимом

Алексей "Леший" Куприков с побратимом

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 8 апреля российские оккупационные войска на Донбассе из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ возле села Павлополь.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
погибли военные
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