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Получил химический ожог: в Ривне "титушки" Шария напали на АТОшника

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Во вторник, 16 июля, в центре Ривне сторонники скандального блогера Анатолия Шария, который метит в народные депутаты, напали на участника АТО Тараса Давыдюка.

Об этом пострадавший написал на своей странице в Facebook. Пост проиллюстрирован фотографией Давыдюка после инцидента.

"Титушки с ватной партии Шария напали на меня. Результат: у меня — химические ожоги глаза первой степени, они — забрали свои шарики и отступили в сторону пивзавода", — пишет он, отметив, что ситуация произошла вблизи моста через Устю около 16 часов.

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Потерпевший Тарас Давыдюк

Потерпевший Тарас Давыдюк

Facebook Тарас Давыдюк

"В ответ на вопрос, кто они такие, что делают и что забыли в Украине — "запшикали" мне газовым баллончиком глаза. Спасли солнцезащитные очки", — пишет потерпевший.

Давыдюк рассказал, что после больницы побывал у адвоката и написал заявление в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе №29 Оболонского района города Киева работает учительница математики, которая распространяет пророссийские картинки и фанатеет от президента Российской Федерации Владимира Путина и скандального блогера Анатолия Шария.

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Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина Ривне
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Махно Володимир
Махно Володимир
да Шария как собаку пристрелят в Украине, пусть только вернется ч-мо. много у кого руки чешутся его пришить в подворотне.
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Оже деть
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Пирдиотив бьють
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