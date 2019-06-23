"Получал деньги за оккупацию Украины": всплыли новые данные о зарезанном бойце ГРУ в Москве

Зверски убитый кавказцами на севере Москвы боец спецназа ГРУ Никита Белянкин воевал не только в Сирии, но и на Донбассе на стороне террористов "Л/ДНР".

Как рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на слова друзей и знакомых покойного, он участвовал в боевых действиях в Зайцево и под Авдеевкой.

"Очередное свидетельство, что в войне на Донбассе РФ до сих пор широко применяют "отпускников" – а проще говоря, кадровые подразделения военнослужащих, действующих под видом "ополченцев", – отметил журналист.

Никита Белянкин "КП"

По его словам, бои в промзоне Авдеевки начались в 2016-м году, так что 24-я бригада ГРУ применялась не только в 2014-м.

"Ну что сказать – наемник, который вернулся в РФ тратить свою повышенную премию за войну против Украины и народа Сирии, понес заслуженную кару у себя дома, туда ему и дорога. Вот эта драка в подмосковном селе и есть "гражданский конфликт". А деньги наемник получал за оккупацию Украины и терроризм. Ну, теперь-то Никита во всем разобрался. Кстати, пост под псевдонимом "Владлен Татарский" написал реальный боевик Максим Фомин, из 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никита Белянкин с позывным "Кадет" в начале июня шел с девушкой, когда увидел группу кавказцев, которые издевались над парнями. Он решил заступиться, но в результате получил ножом в сердце.

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