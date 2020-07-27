Полтавского "террориста" не могут найти уже четвертые сутки: в полиции пояснили, в чем сложность

На Полтавщине уже четвертые сутки продолжается розыск вооруженного "террориста", который захватил в заложники полицейского, а затем отпустил его и скрылся.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Полтавской области, поиски осложняются из-за персональных навыков злоумышленника и специфики природного ландшафта Миргородского района (чтобы посмотреть фото и видео розыскных мероприятий, доскролльте до конца новости).

На Полтавщине четвертые сутки ищут Романа Скрипника, который захватывал в заложники правоохранителя

"На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств", – сказано в сообщении.

На Полтавщине четвертые сутки ищут Романа Скрипника, который захватывал в заложники правоохранителя

В розыске задействованы сотрудники полиции и Национальной гвардии.

Романа Скрипника не могут найти четвертые сутки

Правоохранители призвали граждан быть осторожными и избегать контактов с незнакомыми лицами, а в случае любого подозрения – звонить в полицию.

На Полтавщине четвертые сутки ищут Романа Скрипника, который захватывал в заложники правоохранителя

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве 23 июля Роман Скрипник угнал автомобиль и угрожал полиции гранатой при задержании. Он взял в заложники одного из правоохранителей, однако позднее отпустил его, а сам скрылся в лесу.