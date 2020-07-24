Полтавского террориста искали всю ночь: применили собак и дроны

Состоянием на утро 24 июля в Полтавской области полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского.

Как сообщает ТСН, полицейские всю ночь разыскивали 32-летнего беглеца. Основной поиск происходил вокруг села Великий Байрак в Миргородском районе. Именно в этом месте Скрипник бросил авто и скрылся в лесопосадке.

Для поиска беглеца применили собак и беспилотных дронов. Также правоохранители для поиска использовали тепловизоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники двоих сотрудников полиции.

Роман Скрипник Соцсети

В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.

С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на данном авто в направлении выезда из города. Для задержания Скрипника был введена в действие полицейская специальная операция "Гром".