Полтавский угонщик с заложником едет в сторону Киева: детали ЧП

Полтавский угонщик на машине с заложником направляется в сторону Киева.

Его сопровождают полицейские автомобили. Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram.

"Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины. Самое главное – сохранить жизнь людей", – написал он.

По словам Синегубова, злоумышленнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы сохранить жизни людей.

Полтавский угонщик едет в сторону Киева Олег Синегубов в Telegram

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