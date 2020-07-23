Полтавский угонщик с заложником едет в сторону Киева: детали ЧП
Полтавский угонщик с заложником едет в сторону Киева. Коллаж
Полтавский угонщик на машине с заложником направляется в сторону Киева.
Его сопровождают полицейские автомобили. Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram.
"Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины. Самое главное – сохранить жизнь людей", – написал он.
По словам Синегубова, злоумышленнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы сохранить жизни людей.
Полтавский угонщик едет в сторону Киева Олег Синегубов в Telegram
Как писал OBOZREVATEL ранее:
В Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
Министр внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленника отпустили вместе с заложником на предоставленном ему автомобиле.